« Mon objectif est toujours de mettre de l’art dans nos vies »

La nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais est fonctionnelle depuis quelques semaines. Une nouvelle construction moderne qui met en valeur la richesse de notre territoire. Une œuvre magnifique « L’Appel du Nord » orne les immenses fenêtres de cet édifice. Le journal a eu la chance de la découvrir en compagnie de l’artiste qui a réalisé « Une ode à cette nordicité qui nous habite, à ces éléments qui nous unissent », Emmanuelle Gendron.

C’est grâce à un concours de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement qu’Emmanuelle Gendron a soumis « L’Appel du Nord » qui a été sélectionné par un jury. Dès le début de la conversation, elle précise que c’est un travail de longue haleine qui a nécessité plus d’un an de travail. « J’ai beaucoup voyagé sur notre immense territoire pour m’en imprégner. Par la suite, c’est grâce à des collaborateurs exceptionnels comme Simon Hébert, Compo Orléans, François Simard et Ludovic Boney que cette œuvre a pu être réalisée. Simon Hébert, géologue, a réfléchi le concept avec moi. Nous formons une belle équipe qui allie science et art. C’est grâce à eux si les résultats sont à la hauteur de mes attentes. Je pense que tout le monde peut se reconnaitre lorsqu’il regarde ce territoire si généreux, territoire de courageux. »

Emmanuelle Gendron est une artiste dans l’âme, mais elle a aussi la faculté de transférer en paroles ce que ses pinceaux tracent sur la toile. « Pour moi, créer des moments, c’est important. La réalisation de ces vingt immenses tableaux a été exécutée en trois étapes de création qui place l’homme face à la grandeur de la forêt boréale. C’est une rencontre avec soi, avec l’autre, avec Eeyou Istchee Baie-James ».

Une œuvre qui se vit en 3 temps

Lorsqu’une artiste parle d’une œuvre qui se vit en 3 temps, nous faisons immédiatement référence à la musique. Pourtant chez Emmanuelle Gendron, « L’Appel du Nord » est une œuvre immersive qui se vit justement en 3 temps.

Un premier temps lorsque vue de l’extérieur, l’hydrographie découpée dans l’aluminium fait écho à ce que les visiteurs connaissent du territoire, c’est-à-dire la mythique force de l’eau. Déjà se dessinent et se présentent, sous une couleur unique et cuivrée, les ondulations de ce territoire riche et généreux. L’artiste parle aussi « de ces routes d’eau qui ont guidé les premiers peuples, pendant des millénaires, à la découverte de territoire, à la rencontre de l’autre ».

Dans un deuxième temps, le voyageur-spectateur s’immerge dans ce paysage composé d’un amalgame de photographies et d’interventions picturales. « Comme je fus éblouie devant l’ouverture et la générosité de ces paysages, le spectateur y pénètre et voyage à travers ces monts et ces lacs, par ces routes… Par ces paysages gelés, qui, lorsque l’on est munis de simples raquettes, nous ouvre l’infini des possibles », souligne Emmanuelle Gendron.

Au cours de la conversation, l’artiste-peintre nous fait remarquer que la lumière qui pénètre dans l’aérogare joue avec les heures du jour et fait même des projections au sol. C’est donc une troisième expérience visuelle qui est proposée. « Selon les mouvements de lumière du jour, des silhouettes sont projetées, comme si le paysage se poursuivait dans l’espace physique des visiteurs, dans son espace de déambulation. »

Une belle reconnaissance

Avant de quitter l’aérogare, la Chibougamoise par choix ajoute que « L’Appel du Nord » a nécessité beaucoup de travail et qu’elle en retire une grande reconnaissance. « C’est tellement important de mentionner que « L’Appel du Nord » a été un immense travail d’équipe et je le répète, c’est grâce à ces collaborateurs si cette œuvre est aujourd’hui une réalité. Pour moi, c’est une grande satisfaction! Je vis à Chibougamau par amour et vous n’avez pas fini d’entendre parler de moi. J’ai encore plusieurs projets à réaliser, car mon objectif est toujours de mettre de l’art dans nos vies. »

Emmanuelle Gendron devant « L’Appel du Nord ».

Photo : Guy Tremblay

Chaque dessin est une partie de l’œuvre qui forme ensemble un chef-d’œuvre.

Photo : Guy Tremblay

L’Appel du Nord est une œuvre immersive qui se vit en 3 temps.

Photo : Guy Tremblay