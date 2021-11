Mont-Chalco : De belles surprises vous attendent pour la nouvelle saison

La semaine dernière, les premiers flocons de neige sont apparus dans notre région. Les amateurs de glisse ont immédiatement commencé à rêver ainsi que les amateurs de fat bike. Une belle occasion pour rencontrer le directeur du Centre plein air Mont-Chalco, Daniel Caron, qui avait le sourire aux lèvres avec de belles nouvelles pour les restrictions sanitaires et de beaux projets qui s’en viennent.

Dès le début de la conversation, Daniel Caron a profité de l’occasion pour souligner que la prévente se déroulait jusqu’à la fin du mois de novembre et de l’importance de celle-ci pour les activités du centre. « Cette prévente est importante pour nous, car nous avons de beaux projets à réaliser et c’est important d’avoir l’appui de nos membres. L’an passé pour les 3 principales activités, soit le ski alpin, la planche à neige, le ski de fond et le fat bike, nous avions 508 membres. Les ventes de carte pour le fat bike ont doublé l’an passé. Nous espérons atteindre au moins ce même nombre cette année, surtout que les mesures sanitaires seront un peu moins restrictives. » En effet, les amateurs de plein air pourront profiter des différents services à l’intérieur du chalet. Il faudra cependant le passeport vaccinal pour avoir accès au chalet et aux remontées mécaniques. « Il y a toujours le port du masque qui sera nécessaire pour circuler dans le chalet, mais il n’y a plus de limite pour les passes journalières. Pour le ski de fond et le fat bike, si les amateurs n’entrent pas dans le chalet, le passeport n’est pas nécessaire. En gros, la nouvelle saison de ski devrait ressembler aux saisons avant la COVID. »



De belles améliorations

À l’intérieur du chalet, on peut déjà visualiser des changements importants en débutant par le bureau du directeur qui a subi une cure de jeunesse. « Nous avons apporté des améliorations à la salle d’équipements et à la billetterie qui ont doublé d’espace afin de permettre un meilleur service à notre clientèle. Nous allons faire aussi la location d’équipement de ski, de ski de fond et de fat bike. Le bar aussi a été redécoré à saveur locale. » Toute la maintenance a aussi été faite sur les équipements au nord et au sud. « Là aussi, nous sommes prêts à débuter. Une autre amélioration a été apportée pour les amateurs de ski de fond alors qu’une partie du circuit qui était fermée depuis 2 ans a été corrigée et sera accessible pour la prochaine saison. »

À tout le monde

À l’occasion de l’Halloween, une activité spéciale a été organisée au Centre plein air Mont-Chalco en collaboration avec le Service des loisirs alors que près de 300 personnes y ont participé. Daniel Caron parle avec conviction de ce que l’on peut appeler un décloisonnement des services. « Cette année, la Ville de Chibougamau a acheté un nouveau VTT ainsi qu’une nouvelle motoneige pour nous permettre de mieux opérer, car nous nous occupons aussi du parc Obalski. C’est une mission qui m’emballe alors que nous travaillons avec la collaboration de différents services de la municipalité, comme le Service des loisirs. Le Centre plein air Mont-Chalco est ouvert aux villes et aux communautés du territoire. C’est tous ensemble que nous allons pouvoir le développer et tout le monde pourra en profiter. Nous avons encore plusieurs projets sur la table avec des partenaires qui veulent participer avec nous à ce développement. Très bientôt nous pourrons annoncer de nouvelles activités, car nous voulons toucher tout le monde, pas seulement le sport de glisse. »

Ouverture

La dernière question touchait bien sûr l’ouverture de la saison de glisse même si c’est dame Nature qui a le dernier mot. « Si la neige le permet, c’est bien évident, j’aimerais ouvrir les pistes la fin de semaine du 11 et 12 décembre. On se croise les doigts pour que la température soit de notre bord. En terminant, je demande aux gens de profiter de la prévente et de prendre leur carte de membre en ligne. C’est facile et tellement important pour nous! »