Mont-Chalco et Club de golf de Chibougamau à la recherche d’un DG

La corporation du Mont-Chalco et celle du Club de golf de Chibougamau sont à la recherche d’un directeur général et/ou d’un adjoint administratif pour gérer les deux sites. Selon les offres d’emplois qui sont déjà publiées, le nouveau responsable sera sous la supervision des deux conseils d’administration et aura à diriger les deux sites simultanément ce qui permettrait d’être à temps complet.

Postes vacants

Les deux entités se retrouveront dans les prochains mois dans la même situation, c’est-à- dire sans dirigeant. Pour ce qui est du Mont- Chalco, Daniel Caron, qui est en poste depuis quelques années, a annoncé au mois de décembre qu’il quitterait à la fin de la saison. C’est un scénario similaire qui se vit au Club de golf de Chibougamau, alors que Michel Lallemand, sorti de sa retraite au printemps dernier suite au départ de Daniel Morin, aimerait bien reprendre un rythme de vie un peu plus calme dans les prochains mois et retourner à la retraite. Devant cette situation et la difficulté de recruter du personnel et aussi considérant l’aspect financier, l’arrivée d’un dirigeant qui pourrait s’occuper du golf l’été et du centre de ski pendant la saison froide est loin d’être dénuée de sens.

Pas une première

Michel Lallemand qui est à la tête du Club de golf de Chibougamau depuis des années nous a mentionné que le cumul des deux postes n’est pas nouveau. « Dans les premières années du golf et du centre de ski, à l’époque, M. Bédard gérait les deux endroits en même temps », mentionne M. Lallemand. Et à cette époque-là, il y avait également un soutien administratif pour les deux entités.

Il y a du travail à temps plein et à l’année pour un DG du côté du club de golf et au Mont-Chalco aussi, selon M. Lallemand. « En regroupant le poste de DG, ça permet aux deux corporations de pouvoir ajouter une ressource administrative qui va dégager le gestionnaire du côté paperasse, ce qui lui permettra de se consacrer plus aux opérations courantes. La personne à l’administration va pouvoir s’occuper de tout ce qui est facturation, encaissement, dépôt, les réservations, etc. Ça va donner le temps au DG de superviser les deux corporations, le personnel et de s’assurer du bon fonctionnement », explique Michel Lallemand.

La paperasse prend beaucoup de temps et limite beaucoup les efforts qui peuvent être mis sur le terrain, estime M. Lallemand. Il est également convaincu, qu’avec un peu de temps, le nouveau dirigeant pourra également être à la recherche de nouveauté.

Bien accompagné

À première vue, la tâche peut sembler énorme, mais M. Lallemand est optimiste de trouver les perles rares. Selon lui, il ne faut pas nécessairement être un spécialiste du ski et du golf. Il s’agit d’avoir des notions de base puisque déjà, selon lui, les deux corporations fonctionnent bien avec de bons employés. « Chacune des corporations a des personnes clés dans les postes d’opération. Par exemple, pour nous, au golf nous avons un surintendant qui fait un excellent travail. C’est la même chose au centre de ski avec le responsable de la montagne et de la mécanique. C’est un bon gestionnaire dont les corporations ont besoin », lance-t-il.

Pas question non plus pour le passionné de golf qu’est M. Lallemand de laisser le nouveau gestionnaire seul à lui- même. Même s’il a hâte de reprendre sa retraite, il sera là au début pour épauler les nouvelles personnes qui seront sélectionnées. « C’est moi qui ai offert de sortir de ma retraite et de revenir à mon poste quand Daniel a quitté au printemps passé. Je savais qu’il restait des choses à planifier et que je revenais pour quelques mois. Je serais là et monsieur Caron aussi va passer du temps avec elle pour lui expliquer les airs de la maison », dit-il.

Celui qui a dirigé le club de golf de nombreuses années, ne sera pas tellement loin tout le long de l’été. « De toute façon, le golf, c’est ma passion et on ne peut pas avoir meilleure place pour jouer qu’au Club de golf de Chibougamau. C’est proche et tu peux avoir un départ n’importe quand. Je ne serai jamais plus loin que le bout du fil », lance-t-il en terminant.