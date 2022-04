Motoneige | Une saison au-dessus de la moyenne

La saison de motoneige qui vient de se terminer aura été une saison très positive pour le club Auto-Neige de Chibougamau qui conclut sa saison avec une bonne augmentation du nombre de droits d’accès vendus par rapport aux dernières années.

C’est avec plus de droits d’accès vendus, une nouvelle formule de partage des revenus et l’arrivée d’une nouvelle surfaceuse que le club de Chibougamau a souligné son début de saison.

Depuis quelques années, le monde de la motoneige connait une effervescence et le club de Chibougamau ne fait pas exception avec une belle augmentation des ventes de droits d’accès.

Également depuis quelques années, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) travaille sur un projet pour que les argents des clubs puissent être redistribués de façon plus équitable entre les clubs mieux nantis et ceux dont les revenus sont moins importants. Le Plan 2020, comme il est appelé, a été adopté par le club de Chibougamau cette année, comme plus de la moitié des clubs au Québec d’ailleurs. Comme l’organisation de Chibougamau n’est pas dans les plus riches ni dans les plus pauvres, l’application de cette nouvelle gestion aura permis d’avoir des sommes importantes pour aider à l’achat de la nouvelle surfaceuse; dans le futur, au moment de présenter des projets d’amélioration des sentiers, les montants alloués seront plus généreux également. Pour cette année, l’organisation a maintenu un budget similaire aux autres années. Un surplus pourrait même être présenté aux membres à la prochaine assemblée générale annuelle.

Nouvelle surfaceuse

Grâce à une subvention de Développement économique Canada et la Fédération des clubs de motoneigiste du Québec, le club Auto-Neige de Chibougamau a pu faire l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse d’une valeur de 350 000 $ pour commencer la saison, la plus récente datant déjà de 2014. Parlant d’entretien de sentiers, même si la neige est arrivée un peu tardivement en décembre, les opérations de surfaçage démontrent sensiblement le même nombre d’heures de travail cette année, soit environ 1 000 heures. Certains aménagements ont dû être également faits dans le sentier 22 miles qui a reçu la visite d’opérations forestières en cours de saison.

Sécurité

Encore cette année, l’emphase a été mise sur la sécurité en sentier avec la tenue de plusieurs opérations de sensibilisation et de surveillances avec la présence de patrouilleurs locaux et provinciaux ainsi que les policiers de la Sûreté du Québec. Les données finales de la saison affichent un total de 525 détenteurs de droits d’accès associés au club de Chibougamau, une augmentation comparativement à l’an passé.