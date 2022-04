Musique, humour et tirage pour un voyage éducatif

Une soirée-bénéfice aura lieu le samedi 30 avril au Club de golf Chibougamau pour financer une sortie à Montréal des étudiants en techniques d’éducation spécialisée.

Les trois étudiantes en seconde année du Centre d’études collégiales à Chibougamau (CECC) envisagent de faire un voyage à Montréal du 12 au 18 mai pour visiter des organismes œuvrant dans le secteur où elles envisagent de faire carrière. On parle ici de centre de crises, de lieux s’occupant de gens ayant des problématiques d’itinérance, de dépendance, d’autisme, de déficience intellectuelle. « À Chibougamau, de dire l’étudiante Auphélie Nadeau, il y a moins de ressources que là-bas. Ça nous permettra de voir comment ils fonctionnent et ça pourrait nous donner des idées à apporter ici. »

Une visite planifiée

Des rencontres avec des représentants de sept organismes sont déjà planifiées; d’autres se rajouteront. Ces visites feront l’objet d’un compte rendu dans le cadre scolaire.

D’autres lieux seront visités dans le cadre du programme de formation générale des étudiantes, qui seront accompagnées par des professeurs de français et de philosophie, par exemple un passage à l’Institut Simone de Beauvoir.

Les étudiantes ont loué un Airbnb. « C’est moins cher et ça va nous permettre de cuisiner plutôt que d’aller toujours au restaurant », explique Ophélie Nadeau.

Objectif 5 000 $

L’objectif de la cohorte de techniques en éducation spécialisée est d’amasser 5 000 $. Elles anticipent vendre environ 160 billets pour la soirée-bénéfice, où les musiciens jouent bénévolement. Mais d’autres activités de levée de fonds sont au programme, comme la vente de pâtisseries et de bretzel, ainsi que la collecte de bouteilles.

Plusieurs professeurs et leurs conjoints s’impliquent gracieusement, tout comme le Zéphir, qui prête sa cuisine et donne des ingrédients.

Une affiche locale

« C’est un show à la bonne franquette », explique Louis Lalancette, directeur du Zéphir et ancien musicien professionnel. C’est une opportunité pour aider la cause et, pour nous, en même temps, de sortir du local et d’avoir du fun. »

Au moment d’écrire ces lignes, ni le programme de la soirée ni la liste des pièces qui seront jouées n’étaient fixés.

Il est convenu toutefois qu’au départ, Louis Lalancette – un bassiste -, Franko Bolduc et Jean-Eudes Bolduc (saxophone) joueront dans une atmosphère cocktail bluesy. Ensuite les musiciens se produiront sous différentes formules, en trio par exemple, alors que Louis Lalancette accompagnera Franko Bolduc et Marie-Claude Boivin dans un répertoire folk.

Ensuite, place au country bluegrass, avec Dany St-Gelais, Kim Pelletier et toujours Louis Lalancette. « De la guitare acoustique, du banjo, de la mandoline, détaille ce dernier. Depuis le début de la pandémie, on revisite des chansons dans ce style. »

Enchères et prix

C’est le bien connu François Boutin, un ancien de l’École nationale de l’humour, qui agira à titre de maitre de cérémonie. « On lui a demandé de faire du François Boutin. C’est sûr qu’il vole le show », garantit le directeur du Zéphir.

M. Boutin gérera des enchères et fera tirer des prix fournis par les commanditaires.

La soirée commence à 20 h et les billets coutent 25 $.