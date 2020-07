Nathaniel Bosum au Temple de la renommée de la moto canadienne

Nathaniel Bosum sera intronisé au Temple de la renommée de la moto canadienne. Sa famille a été très touchée par ce geste et son père, Abel Bosum, a fait paraitre sur Internet sa grande satisfaction pour cette décision.

« Alors que nous continuons à faire face à notre énorme perte, nous cherchons en même temps de toujours trouver un sens et un but dans une vie qui a été tragiquement terminée trop tôt. Certainement sur le plan personnel, nous sommes certains que Nathaniel aurait profondément apprécié la reconnaissance de ses pairs et de ses collègues dans le monde de la course en moto », souligne le grand chef Abel Bosum. Celui-ci ajoute : « Nous croyons également qu’il y a une importance capitale pour les peuples autochtones du Canada, en particulier pour nos jeunes, de reconnaitre les réalisations de Nathaniel dans un sport qu’il aimait et qui lui a donné d’importantes leçons de vie ainsi que du courage et des compétences ainsi que l’instinct d’exceller dans d’autres domaines de sa vie. »

Une leçon importante

Pour le père de Nathaniel, cette intronisation qui devrait avoir lieu en novembre 2021 offre la possibilité de servir de leçon importante sur le dur labeur, la détermination et la réalisation. « Avec cette reconnaissance, Nathaniel continuera d’être un modèle pour les jeunes Autochtones de partout au Canada. Pour toutes ces raisons, nous apprécions son intronisation au Temple de la renommée et nous sommes enthousiastes de collaborer et de participer à cet évènement important. »