Némaska Lithium, la construction va bon train

Depuis la mise à jour datant de la fin mars de cette année, la minière Némaska Lithium est toujours à la recherche de financement et examine toutes les alternatives possibles. Le rapport déposé par la firme BBA à la fin d’avril 2019 s’avère un élément clef pour l’avancement de ces discussions en validant l’estimation des couts d’achèvement des travaux et la stratégie opérationnelle.

La mine

Malgré la recherche de financement, les travaux avancent quand même bien, le tout à la hauteur des fonds disponibles selon l’organisation. Du côté de la mine Whabouchi, les fondations des concasseurs primaire, secondaire et tertiaire sont terminées et l’installation de la charpente en acier va bon train. De plus, le coulage du béton et le remblayage sont presque achevés, la distribution d’électricité sur le site est parachevée et le campement temporaire des travailleurs, sa cafétéria et ses infrastructures de formation sont maintenant fonctionnels. Plus de la moitié des équipements destinés au concassage et au triage du minerai et de ceux destinés au concentrateur ont été reçus et la majeure partie a déjà été installée.

(Plus de détails dans notre édition du 29 mai.)