Nettoyer les sites d’exploration

La stratégie 2022-2026 d’assainissement des sites d’exploration minière d’Eeyou Istchee a été transmise au Grand Conseil des Cris lors de la réunion des membres de ce dernier à Québec, les 26 et 27 octobre.

Cette stratégie quinquennale a été présentée par le directeur du Service de l’environnement et des travaux correcteurs du Grand Conseil, Isaac Voyageur, et le coordinateur pour l’assainissement, Adario Masty.

La majeure partie (67) des sites sont près de Mistissini; 35 d’entre eux ont été vérifiés par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Ils devraient être nettoyés entre 2022-2024. Les autres sont éparpillés sur le territoire.

Les sites ont été sélectionnés en fonction de leur probabilité de contamination, selon des informations provenant d’entrevues avec les maitres de trappe, qui sont des partenaires privilégiés de la démarche. La présence de grappes de sites et la proximité avec la route, y compris les chemins forestiers, ont également été prises en considération.

Le chiffre de 503 sites à nettoyer a été avancé lors de la rencontre, mais plusieurs données manquent sur un certain nombre de ces sites. « Nous avons développé un plan de cinq ans pour l’assainissement, a précisé Adario Masty. Plus nous caractérisons, plus nous travaillons avec les institutions, plus le chiffre change, mais ça donne une bonne idée du travail que nous avons à faire jusqu’à maintenant. »

Les cibles pour 2023

À plus court terme, pour 2023, le Service de l’environnement et des travaux correcteurs cherche à engager un technicien de terrain pour aider à la caractérisation et à l’assainissement des sites d’exploration minière. Le Service devra aller en appel d’offres pour des sites de Whapmagoostui et Mistissini nécessitant une expertise. Lors de la présentation, messieurs Masty et Voyageur ont également présenté un compte-rendu du travail accompli en 2021 et 2022. « En 2021, on a beaucoup travaillé sur la caractérisation, visitant les sites avec les maitres de trappe par la route, en avion, en VTT et en hélicoptère, a expliqué M. Masty aux cadres et aux élus du Grand Conseil des Cris. « Nous avions un accès limité aux communautés à cause de la COVID. On a pris le temps pour tester et raffiner le processus, trouver la bonne approche pour travailler avec la communauté et les maitres pour nettoyer ces sites. »

2022

En 2022, dans le cadre d’un projet pilote, une grappe de 10 sites près de Mistissini a été identifiée. Huit sites ont été nettoyés en deux épisodes avec l’aide de maitres de trappe et d’utilisateurs du territoire. Le matériel récolté a été transporté à des centres de traitement dans le Sud. Une subvention de 10,5 M$ pour dix ans a été attribué pour l’assainissement de sites d’exploration minières abandonnés lors d’une entente signée en 2018 par le MERN, Fonds Restor-Action Cri, le Grand Conseil des Cris et le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James.

Présence du ministre Lafrenière

Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, a assisté à la réunion du Grand Conseil des Cris. Selon un porte-parole du Cabinet du ministère, M. Lafrenière a été invité par la grande cheffe, Mandy Gull-Masty. « Ils ont pu échanger brièvement sur l’importance de continuer à développer notre relation de nation à nation. La protection de la langue et de la culture ainsi que le développement économique ont aussi été abordés », a écrit le porte-parole à La Sentinelle.

La prochaine rencontre du Grand Conseil des Cris aura lieu les 7 et 8 décembre à Gatineau.