Nichèle Compartino sera candidate au siège numéro 5

Il aura fallu une longue réflexion à Nichèle Compartino pour prendre sa décision mais, cette semaine, elle annonce officiellement qu’elle sera candidate aux prochaines élections municipales. C’est au siège numéro 5, laissé vacant par la démission de Lorry Bergeron, qu’elle se présentera.

« Œuvrant en développement économique au sein d’une société d’État et ayant également développé une expérience diversifiée en gestion de projets, en communication ainsi qu’en relations publiques tant dans le secteur privé que public, je crois posséder les compétences requises pour mener à bon port les dossiers qui me seront confiés si la population m’offre sa confiance », précise dès le début Nichèle Compartino. Celle-ci veut être à l’écoute de la population chibougamoise comme elle l’explique : « Les différentes fonctions que j’ai occupées au cours des dernières années m’ont offert un point de vue intéressant par rapport aux défis auxquels notre municipalité devra faire face aux cours des prochains mois et des prochaines années. Je compte d’ailleurs profiter de la période estivale pour tendre l’oreille et engager le dialogue avec les citoyennes et citoyens de Chibougamau. »

Un lieu propice de développement

Pour la candidate au siège numéro 5, il faut avoir confiance dans l’avenir de Chibougamau et oser peut-être faire les choses autrement dans notre contexte nordique. « Au cours des prochains mois, j’espère rencontrer des femmes et des hommes de tous les horizons qui ont envie, comme moi, d’améliorer l’attractivité de notre milieu de vie, d’en faire un lieu propice au développement de projets de toutes sortes, de se considérer partie prenante d’une communauté solidaire et d’oser penser qu’il est possible de faire les choses autrement dans le contexte de nordicité dans lequel notre ville évolue. »