Nicole Boulanger et Nelson Mianscum dominent au Championnat du Club Sports Experts

Pendant deux jours, les allées du Club de golf de Chibougamau ont vu les meilleurs golfeurs de chacune des classes s’affronter sur un parcours magnifique. Nicole Boulanger chez les dames et Nelson Mianscum chez les hommes ont été couronnés.

Le Championnat du Club de Golf Chibougamau, parrainé par Sports Experts, s’est déroulé sur deux jours, soit un 18 trou samedi et un autre dimanche. Chacun des catégories a été chaudement disputée et le terme est bien choisi alors que la température a été de la partie. Chez les dames, Nicole Boulanger a réussi un pointage de 187 pour devancer par un seul coup Julie Pelletier et Carole Denis. Une très belle lutte dans cette classe féminine. Chez les hommes, dans la classe A, Nelson Mianscum ne s’en ai pas laissé imposer et il a réussi le meilleur pointage de ces deux journées de compétition avec 158. Il était suivi de Sébastien Fournier avec 161.

Dans la classe BB, deux golfeurs ont terminé à égalité. Michel Lallemand et Sylvain Roy ont terminé avec un pointage égal de 167. Dans la classe B, Richard Henri a réussi un 181 pour devancer Martin Larouche avec 189. Dans la dernière classe, Marc Gauthier a joué 191 pour devancer Nelson Maltais par un seul coup.