Noël reviendra chez nous

C’est maintenant officiel, Et si Noël revenait chez nous reviendra les 18 et 23 décembre au Sentier du bonheur. Pour s’y rendre et surtout pour une plus grande sécurité, il suffira de se rendre prendre l’autobus à l`hôtel de ville de Chibougamau soit à 16 h 30 ou 20 h.

La Sentinelle a rencontré l’âme, le cœur et la tête de ce grand rendez-vous : Dany Larouche. Celle-ci était accompagnée de Stéphanie Savard qui œuvre maintenant pour le Sentier du bonheur. Elles forment une équipe dynamique qui veut profiter des immenses possibilités qu’offre le Sentier du bonheur pour présenter ces deux belles soirées : « Et si Noël revenait chez nous se veut une belle visite familiale. Il y aura seulement deux soirs – les 18 et 23 décembre -, car il est de plus en plus difficile de trouver du bénévolat. Nous avons la chance de pouvoir continuer avec moins de monde et d’essayer de faire avec cela en 2022. »

Toujours disponible

Au cours de la conversation, l’initiatrice du Sentier du bonheur qui s’en occupe maintenant à temps plein précise : « Et si Noël revenait chez nous se veut une continuité. Il n’y aura pas de changement majeur. Je veux aussi dire aux gens que le sentier est toujours disponible pour tout le monde. Depuis l’an passé, nous offrons en plus, la possibilité d’y faire de la raquette, avec deux belles pistes spécialement aménagées à cet effet. » C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer!

Des miroirs

Avant de repartir, Dany Larouche avait un dernier message alors que Stéphanie effectue la confection et la vente de miroirs. Cet argent sert à compenser pour une partie de son salaire. Les intéressés à se procurer un miroir peuvent les réserver en communiquant avec elles.