Noël va revenir au Sentier du bonheur

Situé sur la Route 167, juste en face du lac Caché, le Sentier du bonheur présentera Et si Noël revenait chez nous les 19 et 23 décembre prochains.

Une autre activité qui avait dû faire relâche en raison de la pandémie, Et si Noël revenait chez-nous, reviendra avec sa magie du temps des fêtes. Encore une fois, Dany Larouche s’est retroussée les manches, en compagnie d’une poignée de bénévoles, pour présenter à la population son traditionnel Et si Noël revenait chez nous. « L’an passé, cela aurait été trop compliqué et, cette année, grâce à la collaboration de nos bénévoles, nous revenons pour seulement 2 présentations animées les 19 et 23 décembre. Il est important de souligner que le sentier est là en tout temps et que les gens peuvent s’y rendre, premièrement pour découvrir la nature dans une belle forêt et, deuxièmement, pour une réflexion sur les vraies valeurs de Noël. »

Un regret

Pour l’initiatrice de ce projet : « Des gens me disent souvent qu’ils regrettent de ne pas avoir découvert ce sentier plus tôt. Pourtant, il est là et les gens peuvent s’y rendre en tout temps et prendre une belle marche à leur rythme. Ils pourront aussi profiter des installations sur place et c’est gratuit! Il est évident qu’ils peuvent faire un don volontaire pour nous donner un petit coup de main. » Depuis quelques semaines, le CD est en vente chez Librairie Ungava et Dany Larouche explique que ce fut un gros projet alors que les droits d’auteur ont grandement compliqué la réalisation. « Le produit est là et j’en suis fière. Les gens qui vont se le procurer nous encouragent, mais il faut penser qu’ils encouragent aussi des artistes de chez nous. »

Plein de belles idées

Pour les journées du 19 et 23 décembre, les intéressés sont invités à se rendre à l’hôtel de ville de Chibougamau alors qu’un service d’autobus sera disponible. Le premier départ est à 16 h 30 et le dernier à 20 h. Il y aura une navette à toutes les 30 minutes, la meilleure façon de se rendre vivre Et si Noël revenait chez nous édition 2021. Connaissant Dany Larouche, il y a encore de beaux projets sur sa planche à dessin. « J’aimerais que la scène Desjardins offre la possibilité aux talents locaux de présenter des spectacles. Il y a aussi le camp Shrek qui pourrait éventuellement présenter des soirées karaoké. Nous avons de belles installations au Sentier du bonheur qui pourraient profiter à ce genre d’activités. »

En attendant, Dany Larouche vous attend les 19 et 23 décembre pour revivre Et si Noël revenait chez nous, une expérience unique en son genre.