Noël va revenir chez nous!

Les 21, 22 et 28 décembre, au Sentier du bonheur, ce sera le retour de Et si Noël revenait chez nous? Une grande expérience animée féérique attend les visiteurs. Une cinquantaine de bénévoles seront sur place pour recevoir les visiteurs.

Grâce à la construction du camp Shrek, les visiteurs pourront se réchauffer et prendre un verre puisque, au cours des 21, 22 et 28 décembre, il y aura un permis de boisson. « Les gens pourront vraiment relaxer et se détendre tout en profitant des beautés de la nature. Les visiteurs doivent cependant s’habiller chaudement et nous leur suggérons d’apporter une lampe de poche qui sera très utile pour circuler tout au long du sentier. Un grand spectacle haut en couleurs aura lieu à la tour et d’autres surprises attendent les visiteurs », souligne l’instigatrice du projet, Dany Larouche.

Prendre le temps

Pour Dany Larouche, Et si Noël revenait chez nous?, c’est l’occasion de s’arrêter et de prendre le temps de réfléchir à cette belle et grande fête. « C’est tout simplement cela que nous voulons offrir aux gens : une occasion pour prendre le temps de se rencontrer et de se parler dans une belle forêt. »

Il y a une prévente des billets, soit 3 billets pour 10 $. Ils sont disponibles au Coq Rôti, à la pharmacie Uniprix, au salon Passion Donatello et à La Couvée. Vous pouvez aussi vous en procurer lors de votre visite. Le cout est de 5 $ et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Il y aura même un tirage de 250 $ grâce à la collaboration de Maxi.

Transport en autobus

L’instigatrice de cet évènement demande aux gens de se servir du transport par autobus car, pour des raisons évidentes de sécurité, il est défendu de se stationner sur la route 167. Pour chacune des trois soirées, le premier départ de l’hôtel de ville aura lieu à compter de 16 h 30 et le dernier à 19 h 30. Il y aura une navette à toutes les 30 minutes.