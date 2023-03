Nord-du-Québec en création : les artistes exposants sont connus

La semaine dernière, les artistes exposants de la région choisis pour l’édition 2023 de Nord-du-Québec en création ont été dévoilés. Cette 3e édition est un évènement présenté par BABA et elle se déroulera du 21 au 23 avril à Lebel-sur-Quévillon.

Les artistes exposants 2023 présentent définitivement un bel éventail de ce que peut offrir le Nord-du-Québec dans le domaine artistique. Ce sont : Adolfo Ortega, artiste peintre; Julien Brault, pastelliste; Isabelle Leroux, artiste peintre; Karen Belleau, artiste peintre; Laurent Pagano, sculpteur; Marianne Dumas, illustratrice; Ludovic Migneault, photographe; Tim Whiskeychan, artiste peintre et Stéphane Boily, sculpteur.

Emmanuelle Gendron annonçait aussi : « Cette année, en grande première, nous aurons une portion « salon du livre » avec Anne-Marie Allard et Guy Lalancette. De plus Stéphanie Thompson, Jocelyne Grondin, Stacy-Ann Oliver, Mérion Lehman et moi-même exposeronsdans l’espace de manière installative. »

Nord-du-Québec en création aura la chance de compter sur la participation de 3 artistes professionnels invités qui donneront des formations aux participants. Comme le précisait Emmanuelle Gendron : « Le NDQC a pour but de permettre aux artistes et artisans du Nord-du-Québec de dialoguer ensemble et de partager leur passion tout en recevant de la formation pour s’améliorer. »

Rappelons que le comité de Nord-du-Québec en création est formé de Jocelyne Grondin de Chapais; Stéphanie Thompson pour Matagami; Emmanuelle Gendron pour Chibougamau et Stacy-Ann Oliver pour Lebel-sur-Quévillon. C’est la ville de Lebel-sur-Quévillon qui sera l’hôtesse de cette 3e édition.