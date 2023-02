Nord-du-Québec en création | Pour une ouverture artistique et humaine

Du 21 au 23 avril 2023 se déroulera à Lebel-sur-Quévillon la 3e édition de Nord-du-Québec en création. Qui de mieux pour nous parler de cet évènement mettant en valeur 10 artistes et artisans de la région qu’Emmanuelle Gendron, membre du comité NDQC.

Le 9 février dernier, nous avons rencontré Emmanuelle Gendron qui a bien voulu faire le point sur cette nouvelle et troisième édition de Nord-du-Québec en création. « NDQC est un évènement présenté par BABA, OBNL, qui a pour mission de mettre les artistes en contact avec la communauté par le biais d’évènements artistiques, de diffusion et de médiation culturelle. En 2019, c’est Chapais qui avait été la ville hôtesse de la première édition et ce fut un immense succès. » Il faut préciser que, pour cette 3e édition, seulement 10 candidatures seront retenues dont 9 dans la région et une de l’extérieur. « Nous avons déjà reçu un grand nombre d’inscriptions. J’aimerais préciser que, pour ceux qui ne seront pas choisis, ce n’est pas un échec. Ils recevront un retour sur le travail présenté leur expliquant pourquoi ils n’ont pas été choisis pour cette 3e édition », tient à mentionner Emmanuelle Gendron.

Partager notre passion

À Lebel-sur-Quévillon, NDQC pourra compter sur la participation de 3 artistes professionnels invités qui donneront des formations aux participants. « Le NDQC a pour but de permettre aux artistes et artisans du Nord-du-Québec de dialoguer ensemble, de partager notre passion tout en recevant de la formation pour nous améliorer. Les artistes pourront mériter des prix, de la reconnaissance, des activités de professionnalisation, un souper VIP et un contact direct avec le public. De son côté, ce public aura la chance de participer à des activités, des tirages, un concours de talent, de l’animation, un 5 à 7, un contact direct avec les artistes et artisans ainsi que des visites guidées », précise la membre du comité NDQC de Chibougamau.

À l’agenda

Il est donc important d’inscrire à l’agenda du 21 au 23 avril 2023, une petite visite à la Salle Desjardins de Lebel-sur-Quévillon pour avoir la chance de rencontrer 9 artistes et artisans du Nord-du-Québec en création ainsi qu’une ou un artiste de l’extérieur sous le thème de la Symbiose.