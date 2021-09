« Nous avons été présents dans le comté et cela va continuer » – Sylvie Bérubé

La semaine dernière, nous avons reçu une visite de courtoisie de Sylvie Bérubé, candidate du Bloc québécois dans l’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou qui sollicite un second mandat pour les prochaines élections. Son chef, Yves-François Blanchet, est venu la rejoindre à Chibougamau en fin de semaine dernière.

Dès le début de la conversation, Sylvie Bérubé souligne que, avec la pandémie, le travail n’a pas toujours été facile : « Je suis entourée d’une équipe qui n’a pas peur de travailler. Il y a des semaines où nous étions au travail 7 jours sur 7. Pour moi, c’est très important. Les gens m’ont accordé leur confiance, alors je serai toujours là pour eux. » Il est évident qu’elle et son parti étaient contre le déclenchement de ces élections et elle ne se cache pas pour condamner Justin Trudeau d’avoir déclenché ces élections en pleine quatrième vague de la pandémie. « Il n’y avait absolument aucune urgence à déclencher ces élections générales. Plusieurs projets de loi sur lesquels nous avons travaillé très fort sont en attente d’approbation du Sénat. Tout sera à recommencer. Heureusement, nous étions prêts car on s’était préparés-à cette éventualité. Je suis très fière du travail accompli et nous pouvons présenter un bilan positif à la population. »

Des dossiers importants

Tout au long de la conversation, Sylvie Bérubé parle des différents dossiers qui lui tiennent à cœur comme la pénurie de main d’œuvre, la santé, l’environnement, l’importance de protéger le français comme langue du travail partout au Québec. Dans un communiqué daté du 1 septembre dernier, elle avait précisé : « Le Bloc québécois tient à assurer les Franco-Canadiens et les Acadiens que le parti sera leur meilleur allié et leur voix au sein du parlement canadien pour réformer la Loi sur les langues officielles de manière à leur garantir les services en français qu’ils méritent et protéger leur droit de vivre, étudier et travailler en français. »

Les communautés autochtones

Dès le début de son mandat, la candidate d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou a tout mis en œuvre pour être la députée des Jamésiens, mais aussi des résidents autochtones de son immense comté. Au cours de l’été, elle a fait une tournée du comté et elle en a profité pour visiter certaines communautés autochtones. « Toutes les communautés autochtones du comté sont importantes et je ferai encore tout en mon pouvoir pour faire connaitre leurs revendications à la Chambre des communes du Canada. Pour moi, c’est très important car, avec mon équipe, nous travaillons pour tous les résidents du territoire. Ils ont différents dossiers à régler et nous serons là pour les aider. »