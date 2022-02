Nouvelle directrice générale pour Radisson

Annabelle Larouche est devenue directrice générale à la localité de Radisson le 31 janvier, après que le poste ait été vacant durant un an.

Assermentée au Barreau en 2008, Mme Larouche a œuvré dans les ressources humaines du Conseil du Trésor et du ministère de la Santé et des Services sociaux avant d’avoir son propre cabinet à Victoriaville. Spécialisée en médiation familiale, elle a aussi exercé la médiation dans le milieu du travail.

La nouvelle directrice générale de Radisson aura également le titre de greffière. « C’est une avocate de formation, relève le président de Radisson, Sébastien Lebrun. Le côté droit nous a fait dire que ça devrait être la bonne personne pour ce siège. Ça a pesé dans le choix. Nous avons quand même une équipe qui va pouvoir l’entourer. Ils [les membres du conseil municipal] ont chacun leur force. Ils vont pouvoir l’alimenter. Ça va être un apprentissage d’équipe. »

L’appel du Nord

M. Lebrun a refusé d’identifier quels seraient les dossiers prioritaires pour la nouvelle directrice. « Il n’y pas de dossier d’urgence, mais des dossiers de priorité moyenne. Il y a des défis qui l’attendent », admet néanmoins le président.

Annabelle Larouche est déjà au courant des problématiques de rétention de citoyens et de logement. « Je comprends qu’il y a un enjeu important. Mais au départ, ça va être de me familiariser et de m’intégrer. Ensuite, ça fera partie de mes objectifs de travailler pour la rétention des gens. »

Concernant le changement de cap dans sa carrière, elle considère que son travail précédent dans les ressources humaines est quand même lié à ses nouvelles tâches. « Le domaine municipal est très intéressant, très près des gens, commente-t-elle. J’ai toujours eu un intérêt pour ce domaine. »

Mme Larouche est une amatrice de plein air, entre autres, de pêche et de raquettes. « Le Grand Nord est une place qui m’appelait vraiment depuis plusieurs années de façon personnelle », assure-t-elle.

Un bon accueil

De sa propre initiative, elle est venue visiter Radisson avant de signer son contrat, notamment l’école, car elle emmène avec elle trois enfants d’âge scolaire. « J’ai visité l’école, j’ai été super bien accueillie, précise maitre Larouche. J’ai fait une vidéo pour les enfants. » Elle précise que déménager à Radisson est un projet familial. Sébastien Lebrun se réjouit de l’arrivée du groupe. « Chaque personne supplémentaire est très importante pour notre localité » précise-t-il.

Le budget 2022

Le budget de Radisson a été présenté lors d’une réunion du gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James le 12 janvier dernier. Celui-ci est de 3,1 M$, une augmentation de 725 401 $ par rapport à l’année précédente. La majeure partie de ce budget sera dépensée dans l’administration générale (871 141 $), le transport (754 212 $) et l’hygiène du milieu (658 700 $).

Le 12 janvier également, Radisson tenait une séance de conseil municipal où une diminution du nombre d’heures des employés a été votée, mesure qui touche environ sept employés à temps plein. À compter du 10 janvier, leur semaine de travail est passée de 40 à 37,5 heures.

« Notre politique de ressources humaines date de plusieurs années et n’a pas été mise à jour », observe M. Lebrun. « Au lieu d’y aller avec une augmentation salariale, en n’ayant pas de directrice en poste, [pour évaluer les employés], nous avons conservé le même salaire et diminué le nombre d’heures. » Cette mesure avait précédemment été acceptée par les employés.

Salaires des pompiers

Le 12 janvier, le conseil municipal a également voté un ajustement du salaire des pompiers. Les officiers, les pompiers et les auxiliaires ont vu leur taux horaire grimper respectivement à 26 $, 24 $ et 18 $.

Le président de Radisson a souligné le travail du précédent directeur général de la localité dans le recrutement et la création d’un lien d’appartenance. La brigade est plus complète qu’elle ne l’a été depuis longtemps, selon lui, et il est important de les remercier et de leur offrir un salaire compétitif.