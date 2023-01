On attend plus de 200 motoneigistes au Défi polaire Baie-James

Les organisateurs du Défi polaire Baie-James de Chapais qui sera présenté le samedi 11 février 2023 sont confiants d’attirer le même nombre de participants que lors de la dernière édition en 2020, soit au moins 200 motoneigistes.

Le coup d’envoi de l’évènement sera marqué par une nouveauté : les participants et la population pourront s’acheter un petit-déjeuner, entre 7 h et 10 h 30, au Centre sportif et communautaire de Chapais.

Autre nouveauté intéressante : pour cette 24e édition, la randonnée de 60 kilomètres se fera de façon individuelle.

« Auparavant, lorsqu’une motoneige ne démarrait pas, l’autre coéquipier ne pouvait participer à la compétition puisque ça se faisait en équipe. Autre exemple : parfois un « chum » se désistait, donc l’autre membre de l’équipe n’était pas admis à l’épreuve », précise Dany Boulianne, président de Défi polaire Baie-James.

Même trajet qu’en 2020

Les participants aux commandes de motoneiges antiques auront à réaliser la même boucle qu’en 2020.

« Les gens avaient apprécié le trajet. Nous y avons apporté de petits changements. Le point de départ se fera à partir du Centre sportif et communautaire, pour se rendre au lac Opémisca. Par la suite, on poursuivra le trajet en direction du chemin de la Kruger. Après avoir traversé le chemin principal, les motoneigistes passeront près du Club de motoneiges pour finalement revenir au point de départ. À leur arrivée, Desjardins servira une soupe chaude aux participants. »

Soirée festive et tirages

L’édition 2023 se terminera par une soirée festive au Centre sportif et communautaire de Chapais. « Après le souper, le Groupe Custom, composé de quatre musiciens, sera sur scène pour animer la soirée. » On profitera de l’occasion pour effectuer plusieurs tirages. « Cette année, au lieu de procéder au tirage d’une motoneige, nous avons opté pour remettre des prix en argent. Au total 15 500 $ seront distribués. Nous attribuerons un prix de participation de 5 000 $, cinq bourses de participation, dix bourses pour les dix premières positions. Finalement nous remettrons cinq prix pour nos bénévoles. »

Pour s’inscrire au Défi polaire Baie-James ou encore consulter la programmation, rendez-vous sur la page FB de l’évènement. Il sera également possible de s’inscrire sur place le vendredi précédent la tenue du Défi polaire Baie-James.