Opération sécurité à la corporation Nibiischii

La corporation Nibiischii, qui gère les réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi, œuvre actuellement à créer un plan de gestion et de communication des risques et d’urgence pour son territoire.

« Dans les autres régions du Québec, c’est quelque chose d’assez commun », observe la directrice adjointe de Nibiischii, Amélie Lapointe. « On n’en a pas ici. On veut voir où se situe la responsabilité de la réserve faunique s’il se passe quelque chose. » La corporation travaille sur plusieurs volets, à mettre au point de la prévention, l’éducation du public, des interventions d’urgence et de la formation pour les employés de la corporation et ceux de la pourvoirie Mistassini Outfitting Camps.

Sécurité

Il faut dire aussi qu’il y a peu de signal de téléphonie dans le secteur et que la nature est ici sauvage et souveraine. « Les clients partent parfois pour une semaine ou deux, raconte Mme Lapointe. Il peut se passer n’importe quoi. Le lac Mistassini, c’est le plus grand lac d’eau douce au Québec. C’est une mer intérieure. Des vagues de six pieds, ça arrive régulièrement. On veut être en mesure d’intervenir si jamais quelqu’un se perd ou chavire, avoir des moyens de communications efficaces avec eux. »

De surcroit, il y a de plus en plus de demandes touristiques pour les régions plus éloignées de la réserve faunique, l’arrière-pays. « C’est quelque chose qui suscite de l’inquiétude, concède la directrice adjointe, parce que, en ce moment, nous ne sommes pas équipés et formés pour aller porter secours si quelque chose se passe, par exemple dans une rivière au fin fond du territoire. On veut avoir des infrastructures en place dans les plus brefs délais. »

La démarche de la corporation intègre des intervenants de Mistissini, de Chibougamau et de Chapais, pompiers, policiers, ambulanciers, etc. Le bureau de tourisme de Mistissini et la pourvoirie locale font aussi partie des tables rondes où on travaille à mettre au point « des mesures d’urgence, des procédures, des protocoles clairs et précis pour intervenir correctement dans différentes situations qui peuvent arriver », note Mme Lapointe.

Une expertise exceptionnelle

La corporation Nibiischii a aussi été chercher les connaissances du Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) de l’Université du Québec à Chicoutimi. « Ce sont des experts en mesure d’urgence en forêt et autres, s’enthousiasme Amélie Lapointe. Ils ont développé des projets un peu partout, dans les parcs nationaux, des municipalités, etc. »

La première phase de collaboration a servi à évaluer les mesures qui étaient déjà en place. « Ils ont été en mesure de nous dire les points forts et les points faibles. Ça nous a fait nous rendre compte qu’on avait un bon bout de chemin à faire pour être prêts à intervenir dans les différentes situations », avoue Mme Lapointe.

Dans la seconde phase, la corporation Nibiischii travaille étroitement au développement de procédures avec le LERPA, qui devrait venir visiter les réserves fauniques à une date indéterminée, chose qui a été retardée par la pandémie.

Le personnel de la corporation devrait aussi recevoir l’été prochain une formation de secourisme en milieu éloigné.Pour accomplir ce travail de gestion des risques, la corporation bénéficie d’une subvention de 68 000 $ du Fond d’initiatives nordiques de la Société du Plan Nord, et d’un financement supplémentaire de plusieurs organismes, dont la communauté de Mistissini.

Pour le tourisme hivernal

La corporation a aussi reçu 150 000 $ du Fonds d’initiatives nordiques pour aménager ses 11 chalets pour l’hiver et convertir la production de l’électricité par le diésel à l’hydroélectricité.

La corporation possède trois sites principaux : celui des chalets au lac Waconichi, les campings et tentes prospecteurs du lac Albanel et de la baie Pénicouane, au sud du lac Mistassini.