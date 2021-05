Originaire de Chibougamau, il bâtit un empire de la publicité

De Chibougamau à Montréal en passant par New-York, Marc Lanouette en a fait du chemin. Sa détermination l’a amené à devenir un géant de la publicité. Et pourtant, rien ne le prédestinait au monde des affaires. Après avoir passé toute sa jeunesse à Chibougamau, ses parents décident de plier bagage pour se rendre en Estrie. Ce sera le début d’une grande aventure pour lui.

C’est en 2007 que Marc Lanouette fonde l’entreprise Tank qui est née d’une fusion avec Grey Canada. Spécialisée en communication marketing, l’agence Tank sert plusieurs grandes marques à l’échelle nationale et internationale telles que Volvo, Loto-Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Même si Tank touche à tout, elle développe une spécialisation en communication de la santé. La mise en place d’un bureau sur la réputée 5e Avenue à New-York lui permet de décrocher de gros contrats avec Pfizer et GSK. « C’est très valorisant de travailler en amont avec les compagnies pharmaceutiques. Après la pandémie, la priorité des gens va continuer d’être la santé », affirme Marc Lanouette, cofondateur et chef de la direction de Tank.

L’agence conçoit des campagnes publicitaires destinées à pas de moins de trente pays.

Prévoyant une croissance importante au cours des cinq prochaines années, Marc Lanouette ne cache pas qu’il a besoin de talents. Généralement plutôt discret sur ses activités, c’est d’ailleurs la raison qui l’incite à parler davantage aux médias.

« Je me rends compte que si je veux attirer du talent, il faut faire connaitre ce qu’on fait », souligne-t-il.

Le talent québécois à l’avant-plan

Même si Tank opère des bureaux à Toronto, New-York, Londres et Tokyo, Marc Lanouette est on ne peut plus clair : le siège social de l’entreprise est et demeurera à Montréal.

Tank emploie quelque 300 personnes dont 220 à Montréal. L’objectif est d’atteindre 500 employés d’ici deux ans. Le patron de Tank mise sur le talent d’ici.

« Vous savez, le talent québécois rayonne sur la scène internationale. On le voit dans la musique, dans les arts. Le talent créatif québécois est super fort. J’invite ces talents d’ici à se joindre à notre équipe », ajoute Marc Lanouette.

Tank recherche des candidats qui correspondent essentiellement à deux profils type : les artistes qui ont un esprit créatif aiguisé et les personnes de business. Le patron de Tank les appelle les stratèges. Et pour cause, la compétition dans le domaine de la publicité est féroce. « Il faut constamment se réinventer », reconnait-il.

Les employés de la boite touchent un salaire annuel moyen de 95 000 $. Et Marc Lanouette espère pouvoir en donner davantage dans un avenir plus ou moins rapproché.

Un entrepreneur attaché à sa région natale

Marc Lanouette n’a que de bons mots pour sa région natale, le Nord-du-Québec. « Je suis fier de mes racines. C’est une ville extraordinaire pour élever une famille. Je conserve de très bons souvenirs d’enfance » lance-t-il en évoquant le hockey, la randonnée en forêt et la motoneige.

L’entrepreneur y retourne au moins une fois par année pour aller à la pêche.

Une question pour nos lecteurs

Quel a été le tout premier emploi de Marc Lanouette?

Réponse : camelot pour La Sentinelle!

« Je faisais la run de journaux de la semaine au centre-ville, sur la 3e Rue. J’avais à l’époque 12-13 ans », conclut-il.