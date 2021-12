Parc canin : Un nouveau projet tient la route

Il avait déjà été question d’un parc canin à Chibougamau, mais le projet n’avait jamais abouti. Voilà qu’un nouveau projet très sérieux a pris la relève avec un site Facebook et des échéanciers pour sa réalisation.

La semaine dernière, nous avons donc rencontré Joëlle Vinet et Olivier Bouchard en compagnie de leur mentor, René Bouchard, pour nous parler de ce projet d’un parc canin qui leur tient à cœur. « C’est vrai qu’il a déjà été question de ce projet, mais il n’y a rien eu de concret. Présentement, nous avons un projet sérieux et le dossier se précise. Nous avons plusieurs rencontres de faites et nous recherchons des partenaires pour concrétiser ce projet », précise dès le départ René Bouchard. De son côté, Joëlle Vinet parle d’un parc qui sera très sécuritaire avec des règlements pour les utilisateurs. « N’entrera pas qui veut dans le parc. Il sera réservé aux chiens qui devront avoir leur médaille pour pouvoir y accéder. Nous voulons un parc divisé pour les différents groupes de chiens, soit les petits, moyens et gros. Les propriétaires devront respecter et faire respecter la règlementation pour la sécurité de tous les utilisateurs. Ce parc a aussi pour mission d’aider les chiens à socialiser, c’est très important.»

Un beau modèle

Jusqu’à présent, quelques sites ont été visités et des démarches seront effectuées avec la Ville de Chibougamau. Les initiateurs du projet ont la chance de travailler avec un projet semblable qui a vu le jour à Val-d’Or en 2012. Comme l’explique René et Olivier Bouchard : « Notre projet pourrait ressembler à celui de Val-d’Or qui fonctionne depuis 2012 avec un conseil d’administration bénévole. Nous avons une bonne relation avec celui-ci et nous pourrions définitivement copier leur modèle de fonctionnement. Nous avons la chance de ne pas partir complètement à zéro. Nous avons des bases sur lesquelles nous appuyer et travailler. » Diverses possibilités s’offrent aux promoteurs bénévoles comme différents volets de subvention qui pourraient aider grandement le lancement du parc canin.

Combien de chiens?

Je me suis souvent demandé combien il pouvait y avoir de chiens à Chibougamau, car je suis conscient qu’il y en a beaucoup. J’ai donc posé la question à mes interlocuteurs. « Nous pensons qu’il n’y a jamais eu de chiffres définitifs, mais il semblerait sous toute réserve, qu’il serait question de 8 à 10 000 chiens… » Une chose est certaine, c’est que le site Facebook Parc Canin Chibougamau est de plus en plus populaire alors que, au moment de notre rencontre, il y avait déjà 372 membres. « Nous invitons les gens à venir nous rejoindre sur ce site. C’est un projet communautaire très sérieux, car nous espérons qu’il pourrait se réaliser à l’automne 2022 ou au printemps 2023. Pour ce faire, il faudra des partenaires, des collaborateurs et le soutien de plusieurs personnes », conclut Olivier Bouchard.