Pas le temps de paniquer, mais le temps d’agir

Tel est le mot d’ordre lancé par le gouvernement Legault en début de semaine.

Les villes de Chibougamau et de Chapais ont procédé à la fermeture de bâtiments municipaux pour endiguer la propagation du coronavirus. De son côté, la Commission scolaire de la Baie-James a fermé ses écoles pour une durée de deux semaines.

Chibougamau

Les activités communautaires, culturelles, de sport et de loisirs sont suspendues. La Ville a aussi procédé à la fermeture au public des installations municipales (salle communautaire et de spectacles, bibliothèque, piscine, secteur sportif, aréna, Centre plein air Mont-Chalco) et tous les autres équipements propices aux rassemblements, et ce, à compter du 14 mars.

Elle reporte aussi toute consultation publique et autres rencontres semblables. Les séances de conseil municipal se dérouleront à huis clos.

Les bureaux de l’hôtel de ville, le garage municipal et le lieu d’enfouissement technique (LET) demeurent ouverts selon l’horaire régulier.

Chapais

Les édifices municipaux de loisirs (Centre sportif et communautaire, incluant l’aréna, la piscine et le curling et centre multiservices) seront fermés à la population et toutes les activités communautaires, culturelles, de sport et de loisirs seront suspendues jusqu’à nouvel ordre.

L’hôtel de ville demeurera ouvert sur les heures de bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.

Écoles

Par ailleurs, l’ensemble des écoles et centres de la Commission scolaire de la Baie-James sera fermé pour les deux prochaines semaines, et ce, à compter du 16 mars.

70 ans et plus

Samedi 14 mars, le premier ministre du Québec, François Legault demandait aux personnes de 70 ans et plus de demeurer à la maison et de restreindre leurs déplacements au minimum.

Aide domestique

Dans cette foulée, des organismes en aide domestique comme Multiservices Albanel nous informent que des mesures de prévention sont prises pour protéger sa clientèle ainsi que les préposés desservant les services d’aide à domicile aux usagers. Déclarer le plus rapidement possible tout changement dans sa condition de santé et toute présence de symptômes de la grippe en font partie.

Grande Ourse

Pour votre rendez-vous avec votre médecin, vous devez demeurer à la maison et attendre son appel. Vous pouvez vous présenter à la clinique sans rendez-vous. Pour le suivi de grossesse, vous devez aussi vous présenter comme à l’habitude.

Dentistes

Les cabinets dentaires ne traiteront que les urgences.

Développement Chibougamau

Développement Chibougamau ferme ses bureaux au public pour les deux prochaines semaines et les rencontres prévues seront remplacées par visioconférences et conférences téléphoniques.

Restauration

Pour la restauration, il n’y a pas encore de fermeture, mais il est demandé de limiter l’accueil à 50% de la capacité des restaurants, c’est-à-dire une table sur deux.

Lieux publics

Il y a présentement un avis de fermeture des lieux publics où les gens se rassemblent. Fermeture aussi des bars et des discothèques.

Isolement

De retour de voyage, il est très important de se mettre en isolement pour environ 14 jours.