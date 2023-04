Pee-Wee BB – En route vers la Coupe Chevrolet

Du 13 au 16 avril se déroulera la Coupe Chevrolet qui couronnera les meilleurs joueurs du Québec. Les Ambassadeurs peewee BB représenteront le Saguenay-Lac-Saint-Jean à ces finales provinciales qui auront lieu à Côte-Saint-Luc à Montréal. L’un des entraineurs, Daniel Morin, a bien voulu nous raconter le véritable conte de fées de cette équipe chibougamoise.

L’histoire a débuté à la sélection des Ambassadeurs peewee BB. « Il y avait sur la glace, 13 joueurs dont 6 qui avaient joué dans la catégorie atome l’an passé. Le choix a donc été facile, nous les avons tous pris pour former les Ambassadeurs peewee BB, sans se douter qu’un parcours incroyable nous attendait tout au long de l’hiver. » Le premier objectif des entraineurs composés de Daniel Morin, Patrick Lapointe, Olivier Beaulieu, Daniel Bélanger avec, comme gérant, Simon Poirier et Kevin St-Onge aux statistiques, avait donc été de dire et de répéter l’importance de gagner des parties. Lors du premier tournoi en novembre à Dolbeau, ces entraineurs n’avaient vraiment pas beaucoup d’attente. « Les pratiques avaient bien été et les joueurs semblaient vraiment bien motivés. Sans beaucoup d’attente, nous avons remporté ce tournoi avec aucune défaite. Rapidement, nous étions en première place dans notre ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous étions l’équipe à battre au niveau régional », précise l’entraineur Morin.

Premier au Québec

Après les fêtes, c’est véritablement lors du fameux Tournoi peewee de Jonquière que les Ambassadeurs ont démontré que tout était possible, en affrontant en finale de ce tournoi les Lynx de la Beauce. Daniel Morin explique : « Cette équipe de la Beauce était considérée comme la meilleure équipe au Québec. Nous les avons battus 8 à 4 en finale. Cela voulait dire que nous étions les meilleurs sur 76 équipes au Québec dans notre catégorie. Lors d’un autre tournoi à Beauport, nous avons aussi remporté la finale. Cela nous donnait une fiche de 3 tournois sans défaite. » Lors des séries éliminatoires, les Ambassadeurs ont perdu leur 2e match en prolongation. Cela signifiait leur première défaite sur la glace depuis le mois de novembre. Dimanche dernier, ils ont remporté la finale 7 à 2 contre les Sags 3.

Coupe Chevrolet

En remportant cette finale, les Ambassadeurs devenaient les champions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ils devaient représenter cette région lors de la Coupe Chevrolet qui se déroulera à Côte-Saint-Luc du 13 au 16 avril. Le conte de fées n’est donc pas encore terminé. « Je veux féliciter les joueurs qui ont cru au système que nous leur avons proposé, ainsi que les parents pour leur support et leur encadrement. Nous poursuivons les pratiques pour être prêts à relever ce nouveau et beau défi. Il y a une levée de fonds pour nous aider à défrayer les couts de ce voyage. Les gens de la région pourront voir les parties sur Internet à : spectateurs M13BB Chibougamau 2022-2023, » conclut Daniel Morin.