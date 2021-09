Pénurie de main d’œuvre : Uniprix doit modifier ses heures d’ouverture

Comme plusieurs commerces et entreprises de la région, la pharmacie Uniprix devra modifier ses heures de fermeture à compter du 7 septembre. L’un des propriétaires, Frédéric Duchesne, nous précise ces changements.

Ces changements toucheront les lundi, mardi et mercredi alors que la pharmacie fermera à 18 heures plutôt qu’à 20 heures. « Nous vivons avec des problèmes importants de pénurie de main-d’œuvre. Nous avons de plus en plus de difficulté à recruter de nouveaux employés pour nous aider à couvrir toutes les heures d’ouverture. On veut continuer de donner un excellent service à la population, mais on ne veut pas essouffler nos employés qui travaillent déjà tellement fort », a tenu à expliquer Frédéric Duchesne. Cette mesure débutera à compter du 7 septembre prochain.

Services alternatifs

Pour pallier à cet inconvénient, monsieur Duchesne invite sa clientèle à utiliser différents services alternatifs qui sont offerts à la population durant les heures d’ouverture comme les commandes par téléphone et par Internet, le service de livraison gratuit et le service à l’auto.