Place aux femmes de la région

Le 8 mars prochain, la Journée internationale des droits des femmes sera soulignée malgré la pandémie, mais de façon très particulière. Afin d’en savoir plus long, nous avons rencontré la directrice du centre de femmes Les Elles du Nord, Linda Boulanger.

Dès que tu franchis la porte du local du centre de femmes situé sur la 3e Rue, tu ressens immédiatement un endroit particulier avec un décor relaxant. Immédiatement la directrice, Linda Boulanger, nous invite à passer à son bureau pour discuter de la Journée internationale des droits des femmes édition 2021. Cette journée aura un sens très particulier en raison d’une année sous le signe de la pandémie. « La dernière année a été difficile pour plusieurs femmes. C’est pourquoi le thème Écoutons les femmes est très à propos. Ces femmes ont des choses à dire et nous allons leur donner la parole. En première ligne de la pandémie, il ne faut pas oublier que nous y retrouvons une grande majorité de femmes », précise la directrice, Linda Boulanger.

Le centre de femmes Les Elles du Nord a démontré plus que jamais qu’il était un service essentiel. Comme l’explique la directrice : « Plusieurs femmes ont souffert de l’isolement et elles avaient besoin de sortir et de pouvoir parler. Notre personnel était là pour les écouter soit au téléphone ou ici même alors que nos bureaux ont été adaptés pour recevoir ces personnes. Nous sommes là pour elles et d’autres améliorations seront apportées au cours des prochaines semaines. »

Les entendre et les écouter

Revenant à la Journée internationale des droits des femmes, Linda Boulanger ajoute que Les Elles du Nord ont mis sur pied une activité qui sera représentative et à l’image des femmes de notre communauté. « Notre comité a décidé d’offrir l’opportunité aux femmes de s’exprimer sur la dernière année, soit l’année 2020, année de pandémie. Nous voulons les entendre, nous voulons les écouter. » C’est ainsi que des femmes ont été invitées à parler des difficultés apportées par cette pandémie par le biais d’une vidéo d’une durée de deux ou trois minutes chacune. En tout, ce sont 14 capsules provenant du monde communautaire, de l’éducation, de la médecine qui seront disponibles sur le site des Elles du Nord. Il y aura aussi des textes écrits par des femmes que nous retrouverons dans une section spéciale de l’édition du 3 mars dans le journal La Sentinelle.

Encore une fois, notre communauté démontre qu’il est toujours possible de trouver du positif face à l’adversité. Nous serons à même de le constater à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.