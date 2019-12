Plus de 50 bénévoles en action

Noël, c’est une grande fête, mais peut-être pas pour tout le monde… Depuis quelques années, le Carrefour communautaire a pris en main la guignolée des médias pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Le jeudi 5 décembre, plus de 50 bénévoles seront aux feux de circulation (lumières) non loin de la pharmacie Uniprix et celles de Maxi pour demander aux automobilistes de donner généreusement. Brigitte Rosa, directrice du Carrefour communautaire, sait très bien comment ces dons sont importants et qu’ils aideront des gens de notre région. L’année dernière, un record avait été établi avec 14 700 $.

Les bénévoles seront sur place de 8 h à 17 h pour amasser vos dons.

Comme à chaque année, les mois de janvier et février sont très difficiles pour plusieurs familles et, pour Brigitte Rosa, la demande est là et à chaque mois le comptoir d’aide alimentaire reçoit des personnes qui peuvent profiter d’une épicerie de denrées périssables et non périssables.

Il semble que les records sont faits pour être battus? Ensemble, tout le monde participe pour établir un nouveau record de la guignolée des médias.