4,2 millions de membres sont touchés par la fuite de données

Hier, la Sûreté du Québec a informé Desjardins que l’enquête tend maintenant à démontrer que ce sont les données des 4,2 millions de membres particuliers qui sont touchées par la fuite de renseignements personnels communiquée le 20 juin dernier.

À l’heure actuelle, il n’y a pas plus d’information permettant de savoir s’il y a plus de membres entreprises touchés par cette situation. Rappelons que cette situation ne concerne que des membres détenant un compte bancaire avec Desjardins.

À ce jour, selon les informations communiquées par la SQ, il n’y a toujours qu’un seul suspect ayant travaillé chez Desjardins lié à cette fuite de renseignements personnels.

Équifax

Desjardins a tenu à rappeler que depuis le mois de juillet, tous ses membres sont protégés par la Protection membres Desjardins en matière de vol d’identité, sans avoir à s’y inscrire et sans avoir à débourser de frais. Cette protection est maintenant bonifiée par l’ajout du service de surveillance du crédit d’Equifax à tous les membres.

« Dès l’annonce, nous avions mentionné notre intention de faire évoluer la Protection membres Desjardins et nous devions profiter de notre présence à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain aujourd’hui pour annoncer sa bonification. Tous les membres utilisant AccèsD pourront bénéficier, sans frais et pendant une période de 5 ans, du service de surveillance du crédit d’Equifax », a souligné le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

Dès la semaine prochaine, les codes d’activation du service de surveillance du crédit d’Equifax seront graduellement transmis aux membres qui n’ont pas déjà reçu de lettre à la suite de l’annonce du 20 juin, par l’entremise de la boîte de messages AccèsD. Les membres intéressés à consulter leur dossier de crédit Equifax, incluant la réception d’alertes lors d’activités dans leur dossier de crédit, devront activer leur code d’ici le 30 avril 2020. Quant aux membres n’utilisant pas AccèsD, les équipes s’activent actuellement à trouver la solution la plus appropriée pour eux.