Plusieurs commerces dont la SAQ sont fermés

Depuis 18 h, il n’est plus possible de circuler entre les boutiques du centre commercial Place le Chainon, et ce, pour une période indéterminée. « Due à la complexité de gestion, Place le Chainon doit prendre des mesures plus strictes pour le bien de la population », a mentionné la direction.

Quelques commerces sont toutefois accessibles. C’est le cas du IGA dont l’entrée se fait par la porte donnant sur la 4e Rue (près du service à l’auto). Par ailleurs, plusieurs autres sont fermés pour une période indéterminée.

Commerces fermés

SAQ

SAAQ

Boutique Caméléon

Ardène

Karen B Mode Pentagone

Le Petit Bedon

Eeyou communications

Carrefour jeunesse-emploi

Salon de coiffure Évasion