Plusieurs modifications de règlements au menu

Le dernier conseil de ville de Chibougamau a été riche en adoption de règlements. Pas moins de 5 règles ou modifications ont été apportées à de nouveaux règlements ou à ceux déjà existants.

Le conseil a tout d’abord voté pour l’adoption d’un nouveau règlement sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville. La dernière mesure datant de 2012, le but d’un tel document est d’instaurer des normes de comportement qui favorisent les valeurs, préviennent les conflits éthiques et, s’il en survient, aider à les résoudre. Il définit également la barrière à ne pas franchir afin de ne pas être en conflit d’intérêts.

Un des règlements touche le calendrier des séances du conseil de ville. Malgré que ledit règlement programme que les séances du conseil se tiendront tous les deuxièmes lundis du mois, une modification a été immédiatement apportée pour que le conseil continue à siéger le lundi suivant soit le troisième du mois, afin d’être capable d’avoir l’ensemble des membres du conseil.

Stationnement interdit

Le conseil de ville a procédé à la modification de son règlement de circulation en ajoutant une interdiction de stationnement suite à la recommandation du comité de circulation. Il sera désormais interdit de stationner sur la 4e Avenue du côté sud entre la 4e et la 5e Rue – c’est le bord de rue opposé au Manoir Providence. Cette décision fait suite à une demande d’un résident du secteur qui affirme que le stationnement devant sa résidence a pour conséquence d’empêcher la collecte des ordures et du recyclage. Il arrive également souvent que des gens stationnent même leurs véhicules dans son allée, ce qui a pour effet de l’empêcher de circuler. Après analyse, les membres du comité de circulation ont constaté qu’effectivement des véhicules sont stationnés en permanence des deux côtés de la rue, ce qui devient effectivement problématique.

Signature de registre

Un des règlements adoptés au conseil du mois de mars en est un pour autoriser la ville à faire un emprunt de 1,1 M$ afin de faire l’acquisition de véhicules et d’équipements dédiés à la collecte et au transport des matières résiduelles. L’emprunt sera échelonné sur une période de dix ans. Les gens qui veulent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin référendaire peuvent aller signer le registre. Celui-ci sera disponible pour signature le 31 mars de 9 h à 19 h. Ce sont 548 signatures qui sont requises pour demander un référendum.