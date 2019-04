« Pour nous, tout a été fait de bonne foi » – Luc Michaud

Depuis sa création, la Communauté autochtone Chibougamau-Chapais-Eeyou Istchee (CACCEI) n’avait pas fait grand bruit. Il y a peu de temps, quelques articles du journal La Presse ont soulevé plusieurs interrogations face au bienfondé de cette communauté. Nous avons rencontré Luc Michaud et Mario Létourneau qui ont bien voulu faire le point sur leur communauté.

Dès le début de la conversation, le chef Luc Michaud a tenu à préciser que, depuis la création de la CACCEI, tout a été fait de bonne foi. « Tout ce que nous voulons, c’est que les Jamésiens soient pris en considération. J’envoie une lettre dans les communautés du territoire, car nous voulons tout simplement travailler avec eux, nous voulons établir des ponts. Nous aussi nous habitons ce territoire et, à cet effet, nous devrions avoir certains droits. » Mario Létourneau, pour sa part, renchérit : « Nous aimons ce territoire et nous voulons que nos enfants eux aussi en profitent dans les années futures. Présentement, personne ne peut nous donner cette garantie. C’est pourquoi nous avons formé en toute légitimité une communauté et nous avons demandé aux deux paliers de gouvernement de reconnaitre la CACCEI dont les 400 membres habitent ce territoire. »

Par conviction

Les deux représentants de la CACCEI n’ont pas voulu discuter sur les échantillons qui ont été faits pour prouver le métissage de leurs membres. « Il est difficile de discuter de certains sujets alors que la compagnie qui a fait nos échantillons est en cour. De notre côté, comme le précisait Luc, tout a été fait de bonne foi. Nous n’avons rien à cacher, au contraire. Nous voulons simplement démontrer que nous habitons un territoire que nous aimons et nous allons poursuivre notre mission afin que nos enfants puissent continuer à habiter ce territoire. Nous voulons discuter avec les communautés cries du territoire et non entrer en conflit avec eux. Cela n’a jamais été notre intention, au contraire. »