Premier cas à Chibougamau

Le Centre de santé et des services sociaux de la Baie-James a confirmé un premier cas de Covid-19 à Chibougamau.

La personne identifiée est de retour d’un voyage, a transité dans un aéroport et a été dépistée le 13 mars dernier.

L’enquête est en cours, les contacts à risque ont tous été identifiés et pris en charge.

À partir du moment où cette personne a été considérée comme un cas en investigation de COVID-19, les mesures de prévention et de contrôle ont été mises en place.

Selon le centre de santé, l’isolement volontaire a été respecté rigoureusement par la personne qui par ailleurs a présenté des symptômes légers et est en rétablissement à domicile.

Pour ce qui est du nombre de personnes en investigation, le nombre est passé de 12 jeudi à 18 le lendemain.

Rappelons que les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder des complications de la COVID-19. Il est donc demandé aux personnes âgées de 70 ans et plus, de rester à la maison.