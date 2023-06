Problème de logement – La région n’échappe pas non plus à la tendance

Ce n’est pas la première fois que le problème est mis de l’avant. Dans la région, ce déficit de logement deviendra peut-être un frein au développement économique si, à court et moyen terme, nous ne sommes pas capables de loger les gens. En attendant les nouvelles constructions qui sont en chantier, l’Office municipal d’habitation de Chibougamau-Chapais (OMHCC) déploie tous les efforts possibles pour aider ceux qui sont sans loyer.

L’Office municipal d’habitation de Chibougamau-Chapais en collaboration avec la SHQ déploie tous les efforts requis pour soutenir les ménages du territoire à la recherche d’un logement à quelques jours du 1er juillet, et pour s’assurer que chacun ait, à tout le moins, un toit temporaire.

Guepsly Florvil, directeur de HMHCC, connait bien le problème car il a lui-même été confronté à cette réalité lors de son arrivée à Chibougamau. Se trouver un logement n’a pas été de tout repos.

« Même pour moi, l’exercice de trouver un logement a été difficile et c’est encore plus difficile de trouver un logement salubre. Parfois, il y des logements disponibles qui ne sont malheureusement pas salubres. »

M. Florvil, dès son arrivée, avait communiqué avec la Société d’habitation du Québec pour développer un programme d’aide mais, malheureusement, le programme qui était visé, soit le service d’aide à la recherche de logement (SARL), n’est pas disponible pour Chibougamau puisqu’il ne s’applique qu’à des municipalités d’au moins 20 000 habitants. Dans l’immédiat, il est à dresser une liste de logements accessibles et à la jumeler avec les nouveaux arrivants. C’est un projet qui est en cours puisqu’il faut aller chercher des partenaires et des appuis.

Sans logement

Une des inquiétudes de M. Florvil est de voir des gens sans logement le premier juillet prochain. « S’il y a des gens qui sont à la rue à la fin du mois, nous voulons le savoir pour être prêts à les recevoir. C’est pour ça que nous avons allongé nos heures de bureau pour les deux premières semaines de juillet. »

Toutefois, même si les gens le savent déjà, il faut contacter l’OMHCC le plus tôt possible, pour que leur dossier soit analysé rapidement. Il est possible d’aider les gens aussi qui connaissent des difficultés financières. « Au lieu de perdre leur loyer, on peut peut-être les inscrire au Programme de supplément au loyer (PSL). C’est pour les gens qui sont dans des logements privés. Selon leurs revenus, une entente sera signée avec le propriétaire pour qu’une partie du loyer soit payée. »

Rénovation à venir

L’OMHCC est actuellement en train de préparer des rénovations justement en collaboration avec la Société d’habitation du Québec et la Ville de Chibougamau. Cette première phase touche plusieurs logements qui ont été construits en 1974 et qui ne pouvaient plus être loués. « Le dossier est dans les mains de la SHQ et nous attendons une réponse définitive prochainement. Toutes les rencontres ont été faites. Ce sont des investissements de plusieurs millions. »