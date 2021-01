Protocole d’entente à Matagami

Le maire de Matagami, René Dubé, qualifie d’unique au Canada le protocole d’entente signé le 8 décembre dernier pour faire un carrefour minier.

Le protocole associe Matagami à la Corporation de développement crie, à la Société de développement de la Baie-James et à la Société du Plan Nord. Il porte sur le développement d’infrastructures pour soutenir la transformation durable du minerai alors qu’il est présumé que Mine Matagami devrait fermer ses portes en 2022. Dans un premier temps, l’entente vise l’amélioration des infrastructures de transport.

« Nous travaillons pour voir comment positionner les routes d’accès existantes pour les mettre à niveau », de dire René Dubé, qui rappelle l’intérêt de donner une seconde vie aux infrastructures et aux expertises de la région, le moulin, le parc à résidus, les travailleurs, les sous-contractants, etc. Tous ces acquis peuvent être mis à l’oeuvre dans l’exploitation de la faille Sunday Lake, de son potentiel aurifère et autres. « On se sert de la base pour devenir un carrefour de développement minier, résume le maire de Matagami. C’est unique au Canada. On s’associe aux joueurs. Le message est très fort : on met nos forces en commun. On n’a pas le luxe d’être passif. On espère avoir une entente avec une minière. […] C’est un modèle exportable dans l’ensemble du Nord-du-Québec. »

M. Dubé convient qu’il y a a encore du travail à faire pour récolter les fruits de partenariat où la ville agira à titre de coordonnatrice. D’abord le partenariat, ensuite les résultats, résume-t-il.

Le maire a loué le travail du directeur général de Matagami, Daniel Cliche, dans ce dossier ainsi que celui de John Paul Murdoch, pour la Corporation de développement crie, d’Alain Coulombe pour la Société de développement de la Baie-James, et de Patrick Beauchesne pour le Plan Nord. « Ils étaient sur le terrain, dit-il, c’est eux qui ont fait aboutir l’entente. »