Rangers canadiens : célébrations et changement de garde

Votée par les députés fédéraux, l’année des Rangers canadiens coïncide avec la nomination d’un nouveau commandant au 2e Groupe de patrouilles.

2022 est la 75e année d’existence des Rangers canadiens et le 25e anniversaire du 2e Groupe de patrouilles des Rangers canadiens (2 GPR), qui est responsable du Nord-du-Québec, de la Baie-James et de la Basse-Côte-Nord. C’est surtout en raison du 75e anniversaire que l’Armée canadienne a reconnu 2022 comme l’Année des Rangers canadiens, un geste entériné par les députés le 16 mai dernier à Ottawa.

Un ancien de l’Afghanistan

C’est dans ce contexte que le 16 mai également, le lieutenant-colonel Nicolas Hilaréguy prenait le commandement du 2 GPR en remplacement du colonel Benoît Mainville, qui a été en poste durant un peu plus de cinq ans. Le quartier général du 2 GPR est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Nicolas Hilaréguy était le commandant-adjoint du colonel Mainville. Selon le curriculum vitae diffusé par la Défense nationale, il compte près de 25 années de service au sein des Forces armées canadiennes. En 2010, il était mentor logistique d’un bataillon afghan.

Quant à Benoît Mainville, il est désormais en poste à Ottawa comme directeur des Rangers canadiens. Le major Philippe Branco, qui était responsable de la région du Nord-du-Québec, l’accompagne. « Le directorat travaille à l’optimisation des ressources, à simplifier les procédures, à faciliter l’accès à des avantages financiers pour les Rangers », explique M. Hilaréguy.

Une expansion freinée

Le 2 GPR comprend environ 700 Rangers et tout autant de Rangers juniors âgés de 12 à 18 ans. Dans Eeyou Istchee Baie-James, ils sont basés à Whapmagoostui, Chisasibi et Némaska. Ils devaient s’implanter à Oujé-Bougoumou, Waswanipi et Mistissini, où le conseil de bande avait prononcé une résolution favorable à leur venue. Cependant, la pandémie a freiné cette expansion.

« Nous allons recommencer le processus à partir de juin, détermine le lieutenant-colonel. Hilaréguy. Nous irons sur le terrain faire du recrutement. »

C’est à Némaska que la plus récente patrouille a été créée, en 2019. Comme c’est le cas la plupart du temps, une patrouille junior a ensuite été formée. « Son ouverture officielle ne devrait pas tarder, spécule le lieutenant-colonel, mais aucune date n’est fixée. »

Célébrations

Tout au long de l’année fiscale, les célébrations du 75e anniversaire des Rangers et du 25e du 2 GPR se poursuivront. Cependant, plusieurs éléments restent à déterminer.

L’évènement le plus important, le Rendez-vous du 75e anniversaire des Rangers canadiens, se déroulait du 20 au 23 mai à Victoria, avec des représentants des cinq groupes de patrouilles. Le 23 mai avait lieu une cérémonie avec la gouverneure générale du Canada, Mary Simon.

Ultérieurement, une pièce de monnaie commémorative représentant les Rangers devrait être frappée; un timbre commémoratif est également évoqué.

Expédition

Il est également attendu que les Rangers participent à la Grande Expédition des Premières Nations 2023, une course hors-piste en motoneige d’environ 4 500 kilomètres.

L’édition 2023 reliera Manawan à Uashat Mak Mani-utenam en passant par plusieurs communautés d’Eeyou Istchee.

« Il se fait beaucoup de motoneige dans le 2 GPR, considère Nicolas Hilaréguy. On devrait avoir une quinzaine de Rangers qui participeront. »

Par communauté

L’objectif du commandement du 2 GPR est d’approcher les Rangers dans chaque communauté afin qu’ils s’expriment sur la manière dont le 75e anniversaire devrait être souligné.

« Ça sera adapté à chaque communauté, assure le lieutenant-colonel. On veut vraiment prendre le temps de remercier les Rangers qui ont contribué. Ça pourrait peut-être avoir lieu durant l’entrainement annuel de 12 jours. »

En parallèle, le 2 GPR travaille sur une vingtaine de reportages audio axés sur des témoignages de Rangers; ces reportages seront notamment accessibles, à tout le moins dans deux langues, sur la plateforme Facebook du groupe de patrouilles.

À venir

D’autres projets seront annoncés d’ici mars 2023 assure Nicolas Hilaréguy.

Plus tôt cette année, deux livres de P. Whitney Lackenbauer, un universitaire spécialisé dans l’histoire des Rangers et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’étude du Nord canadien, étaient lancés. The Canadian Armed Forces’ Eyes, Ears, and Voice in Remote Regions (anglais seulement) portait sur l’histoire générale des Rangers. En avril suivait L’Histoire des Rangers canadiens du Québec.

Le 25e des Rangers canadiens juniors sera célébré en 2023-2024.

Légende: Le lieutenant-colonel Nicolas Hilaréguy succède au colonel Benoît Mainville, dont il était précédemment l’assistant. (2 GPR)