Récupérer ses médicaments autrement

La pharmacie Duchesne et Morin vient de mettre en place un nouveau service des plus originaux. Il s’agit d’un service au volant pour récupérer ses médicaments, le tout sans contact et de façon efficace.

Le service qui a été lancé la semaine dernière est d’une grande efficacité et aussi d’une grande simplicité, mais il fallait y penser. Vous commandez vos médicaments par téléphone ou avec l’application mobile de la pharmacie et vous mentionnez que vous voulez utiliser le service au volant. À ce moment, vous pourrez payer votre commande par carte de crédit ou utiliser votre carte de débit sur place grâce à un terminal sans fil.

À votre arrivée dans le stationnement prévu à cet effet, communiquez avec la pharmacie et le tour est joué. Un commis vient vous porter votre prescription avec un petit bâton pour que le tout se passe sans contact. Simple et efficace!