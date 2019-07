Relais pour la vie : des changements sont nécessaires?

Encore une fois, le vent, le froid et la pluie se sont invités à la 12e édition du Relais pour la vie à Chibougamau qui se déroulait le 15 juin dernier. Il faut l’avouer, les participants ont fait preuve de beaucoup de courage pour accomplir leur mission. La question qui se pose : « Est-ce que des changements sont nécessaires? »

Nous avons posé cette question à Marie-France Brousseau, agente de développement du bureau régional du Saguenay pour la Société canadienne du cancer, qui était à Chibougamau le 15 juin. « Je suis tellement fière des gens de Chibougamau et des bénévoles qui, année après année, redonne le souffle nécessaire à la poursuite du Relais pour la vie. Je crois qu’il faut faire quelque chose et je demande à ceux qui ont des idées ou des suggestions à communiquer avec moi et je vais m’en occuper personnellement. Le Relais pour la vie doit se poursuivre à Chibougamau, c’est certain, et nous serons à l’écoute de ce que veulent ces bénévoles extraordinaires. »

Marie-Florence Brousseau est assurée que les gens croient encore à la cause et ils savent que c’est important. Des entreprises comme Chibougamau Automobiles et la pharmacie Uniprix aussi. « Ce sont des partenaires extraordinaires qui n’hésitent pas à nous encourager. Encore une fois, je veux que les gens de Chibougamau me fassent parvenir leurs suggestions, car c’est très important pour la continuité de l’évènement ».