Retour sur le terrain pour le soccer de Chibougamau

Le Club de soccer de Chibougamau a été le premier au Saguenay-Lac-Saint-Jean à pouvoir effectuer un retour sur le terrain.

Tous les clubs de soccer du Québec travaillent très fort pour permettre un retour au jeu rapide et sécuritaire en tenant compte des directives gouvernementales à cause de la COVID -19. Le retour au jeu demande beaucoup de préparation. Pour le club de Chibougamau, qui compte très peu de bénévoles, la tâche était ardue pour espérer obtenir l’approbation de la Fédération de soccer. Un plan de relance des activités a été présenté et devait démontrer la capacité à tenir des activités de soccer selon les normes imposées par la Fédération pour la phase I.

Le Club de Chibougamau est fier d’être le premier club de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chapais à recevoir l’autorisation d’un retour sur le terrain parmi l’ensemble des clubs membres de son association régionale. D’ailleurs, seulement quelques clubs à la grandeur du Québec pourront fouler le terrain aussi rapidement. À Chibougamau, le club a accueilli ses premiers joueurs appartenant aux catégories U7 à U13 dès le 15 juin. Des phases subséquentes pourraient permettre à la fin juin d’accueillir des joueurs U4 à U6 selon le plan de reprise des activités de soccer. Le club invite par le fait même les parents à inscrire leur enfant en ligne afin d’être prêts lorsque les activités recommenceront.

Le président du club, Philippe Giguère souligne l’excellente collaboration qu’il a obtenue de la Ville dans la dernière année ce qui lui permettra d’offrir du soccer de qualité. De plus, il désire rappeler que, malgré cette nouvelle très encourageante, il est important de demeurer prudent et de continuer à suivre les recommandations de la Santé publique.