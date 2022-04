Sabotage Mark Koleman défendra son titre de champion JCW

Après plus de deux ans d’absence, l’organisation de lutte JCW (Jonquière Championship Wrestling) fait un retour le 23 avril prochain à l’aréna de Chibougamau pour présenter un gala de lutte qui mettra en vedette le champion de l’organisation, un Chibougamois de surcroit : Sabotage Mark Koleman.

Sabotage Mark Koleman retrouvera donc son public cette semaine avec un grand plaisir. Lors de son entretien avec le journal, le nouveau champion de la JCW avait vraiment hâte de renouer avec le public de la région. Les galas de lutte de l’organisation saguenéenne ont repris au début du mois de mars et Yannick Harvey, qui personnifie le champion en titre, se dit très content de revoir les adeptes de lutte revenir en grand nombre lors des galas. « Nous avons malheureusement perdu notre salle permanente dû à la COVID, mais nous nous associons à des producteurs pour présenter nos galas et, depuis la reprise, la réponse du public est là. C’est le fun », dit-il.

Même après une longue période d’inactivité, l’ancien professeur du CECC est en forme. « Je suis très en forme et c’est pourquoi c’est moi qui suis le champion de la JCW. C’est la première fois que je me battrai à Chibougamau en tant que champion des poids lourds JCW », souligne-t-il.

Pour l’occasion, Sabotage Mark Koleman affrontera un lutteur dénommé « L’artiste » qui n’aime pas particulièrement les gens de Chibougamau. Une vidéo sur la page Facebook de l’organisation met en place les hostilités et démontre bien ce que l’aspirant au titre pense des gens qui habitent dans le secteur, malgré le fait que lui aussi est natif de Chibougamau.

Pour une bonne cause

Les lutteurs de la JCW s’affronteront pour une bonne cause le 23 avril alors que le super gala de lutte « Retour à Chibougamau » est organisé en collaboration avec le Centre d’études collégiales de Chibougamau pour financer les projets éducatifs des programmes de sciences de la nature, comptabilité et gestion et éducation spécialisée. Il faut noter qu’il n’y aura pas de vente de billets physiquement, lesdits billets seront en vente sur le site lepointdevente.com