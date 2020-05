Saisie de stupéfiants sur la route de la Baie-James

Vendredi dernier, deux hommes ont été arrêtés suite à l’interception de leur véhicule. Les policiers avaient érigé un contrôle routier visant la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool et/ou la drogue lorsque le conducteur du véhicule, à la vue des policiers, a pris la fuite. Il a cependant été intercepté quelques kilomètres plus loin à l’intersection de la route de la Baie-James et du chemin d’accès pour Chisasibi.

Les policiers ont saisi près de 3.5 grammes de cocaïne, une arme de chasse et plus de 12 500 $ en argent. Les deux hommes, âgés de 25 et 36 ans, résidents de la communauté de Chisasibi ont été libérés et pourraient faire face à des accusations reliées aux stupéfiants et possession d’armes à feu.

En plus, le conducteur, âgé de 25 ans, a reçu deux constats d’infraction, un pour avoir pris la fuite et le second pour conduite dangereuse.