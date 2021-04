Saison courte et température variée pour le Mont-Chalco

Le 21 mars dernier, les activités de glisse prenaient fin au Centre plein air Mont-Chalco. Une saison en dents de scie comme l’explique le directeur général, Daniel Caron.

Malgré la pandémie, la saison de ski a débuté quelques jours après Noël, soit le 27 décembre. « La saison de glisse a débuté tard et s’est terminée tôt, soit le 21 mars. Nous avons eu de la pluie vers les 10 et 11 mars et cela a été difficile pour les pistes de ski. Malgré cela, nous avons eu une bonne saison et les amateurs ont été très respectueux des règles en vigueur face à la pandémie. C’est malheureux que la température n’ait pas collaboré un peu plus, car nous avons eu beaucoup de monde et les gens en ont profité lorsque les conditions le permettaient », souligne le directeur général, Daniel Caron.

Les pistes de ski de fond et de fat bike ont été à la hauteur et très appréciées par les utilisateurs tout au long de l’hiver.

Pas de glissade en tubes

Un sport de glisse populaire au Centre plein air Mont-Chalco est la glissade en tubes. Cette année, les conditions de neige n’ont pas permis de mettre en fonction cette activité. Comme le mentionne le directeur général : « Nous n’avons malheureusement pas eu assez de neige pour rendre les glissades sécuritaires. Il faut aussi que le petit lac, au bas de la pente, gèle. Il a donc été impossible de débuter cette activité. » Lors de la semaine de relâche, les enfants ont pu faire des descentes en tubes sur une pente aménagée dans le parc de neige situé en face de l’hôtel de ville. Daniel Caron nous précise : « En collaboration avec le Service des Loisirs, cette activité a été réalisée lors de la semaine de relâche. Malheureusement, encore là, la température n’a pas voulu collaborer et c’est malheureux, car c’était génial. Une activité qui devrait se répéter dans le futur, c’est certain. »

Parc Obalski

Au cours de l’été, le Centre plein air Mont-Chalco poursuivra son travail pour l’entretien et le débroussaillage des sentiers dans le parc Obalski. À ce sujet, Daniel Caron a tenu à souligner son appréciation pour le travail de Vélogamik qui a reçu un montant de 110 000 $ du Fonds du Grand Mouvement Desjardins. « L’équipe de Vélogamik a travaillé très fort dans ce dossier et c’est évident que nous allons travailler en étroite collaboration avec eux. C’est un projet magnifique et très important pour l’avenir du parc Obalski. Ça fait plusieurs années que les membres de Vélogamik travaillent pour réaliser ces sentiers multifonctionnels 4 saisons. Tout le monde va pouvoir en profiter. »