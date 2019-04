Salle comble pour le gala de boxe

Ce n’est pas moins de 14 combats qui ont été présentés au club de boxe de Chibougamau samedi dernier lors d’un gala régional présenté devant une salle comble. Pour cette carte de boxe, pas moins de 28 boxeurs et boxeuses sont venus de l’extérieur pour affronter la délégation de Chibougamau : des pugilistes de Val-d’Or, Jonquière et Saint-Hyacinthe.

La carte qui était divisée en trois parties nous a tenus en haleine toute la soirée. Pour débuter, le ring était réservé à la relève, des affrontements sous la formule défi où il n’y a que des gagnants. Trois affrontements étaient dédiés à la catégorie PB9 et PB10 (moins de 10 ans), un combat dans la catégorie benjamin et deux dans la division cadet.

La deuxième partie du gala nous réservait des combats juvéniles, juniors et séniors masculins ainsi que deux combats séniors féminins alors qu’Ariane Gagné (Chibougamau) et Valéry Laprise (Chibougamau) ont croisé le fer sous la formule Défi. Même chose pour Lise Pageau (Chibougamau) et Sarah Anctil (Saint-Hyacinthe).

La fin de soirée a été fort enlevante avec trois combats dans la catégorie sénior. Benjamin Meunier de Chapais a gagné par décision unanime sur Nelson Martin de Chibougamau. Mathieu Bouchard de Chibougamau a remporté son match par abandon de son adversaire Jean-Michel Breton de Val-D’or au 3e rond. Et Tommy Belisle-Bouchard a eu le meilleur match par décision partagée des juges sur Dave Aubé de Val-d’Or, par trois fois champion canadien. Soulignons que le combat entre Tommy Langlois de Val-d’Or et Esteban Tremblay de Jonquière a été nommé, par les officiels, le combat du gala.