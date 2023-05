Sayona rencontre la population de Chibougamau-Chapais

La compagnie minière Sayona, qui est dernière le projet Moblan tout près de Chibougamau, a eu l’occasion de rencontrer la population régionale dans le cadre de la Semaine minière organisée par ICM, section Chibougamau-Chapais.

Déjà bien en selle avec son projet du complexe Lithium Amérique du Nord près de La Corne en Abitibi qui va être opérationnel très prochainement, le projet Moblan risque de faire beaucoup parler de lui dans les prochaines années.

Moblan

Sayona a fait l’acquisition de la propriété Moblan à 130 Km de Chibougamau en septembre 2021, propriété qu’elle partage avec la SOQUEM (40 %). Depuis lors, une vaste campagne de forage est en cours pour définir le gisement qui, de plus en plus, montre un potentiel très intéressant et sera en mesure de fournir un lithium de haute qualité. Avec Moblan, la minière s’inscrit dans la nouvelle mouvance de l’industrie soit de vouloir à tout prix faire une exploitation minière la plus écologique possible, c’est d’ailleurs tout à son honneur. Leur souhait est de contribuer à l’électrification des transports et de lutter contre les changements climatiques.

Même si leur arrivée dans la région est récente, la minière se dit déjà bien implantée dans le milieu. « Il est important pour nous d’être bien impliqués dans les communautés qui nous accueillent. Pour que nos projets aient du succès, nous devons travailler avec nos communautés d’accueil, avec les entrepreneurs et les villes », mentionne Steven Pomerleau, conseiller en communication et relation avec le milieu.

Déjà, des réalisations et des appuis ont été faits dans la communauté, notamment avec FaunENord au niveau écologique, dans le domaine artistique avec BABA et aussi un programme d’installation de bornes électriques pour appuyer l’électrification des transports. L’achat local est aussi une de leurs priorités. « L’embauche et l’achat local sont prioritaires, nous nous devons de travailler main dans la main avec les gens et les entreprises d’ici. Nous évaluons nos retombées économiques à environ 3,8 M$ pour la dernière année », confirme M. Pomerleau. Il faut noter que déjà des activités de maillage et des rencontres ont été effectuées avec les entrepreneurs de Chibougamau, mais aussi de Chapais.

Un comité de développement économique a aussi été mis sur pied en collaboration avec Développement Chibougamau et la Corporation de développement économique de Chapais dans le but d’optimiser les retombées économiques dans le milieu. La minière est aussi impliquée avec les communautés cries de la région. Déjà des rencontres ont été organisées pour présenter le projet et un comité de suivi est déjà en place avec eux pour discuter des retombées du projet. Déjà plusieurs membres des communautés sont à l’emploi de Sayona.

Construction pour 2025

Dans un monde idéal, la minière aimerait commencer la construction de Moblan en 2025-2026. Présentement, ce n’est pas les défis qui manquent. Cette année le complexe Lithium Amérique du Nord à La Corne a débuté récemment sa production de spodumène. Dans les prochains mois du côté de Moblan, l’exploration pour bien définir les ressources va se compléter tout en préparant l’étude de faisabilité. Un début de construction serait estimé en 2025-2026 pour un début d’exploitation en 2027. Pour la suite, l’objectif de production est de 55 Kilotonnes de carbonate de lithium en combinant les deux pôles d’extraction pour l’année suivante. Sayona, avec ses propriétés et le projet Moblan détiendra pas moins d’environ 30 % de la ressource lithium en Amérique du Nord. Ce sont environ 89 millions de tonnes de lithium toutes propriétés confondues. Pour Moblan, toutes les données ne sont pas disponibles et les résultats peuvent changer, mais la mine sera en opération pour au moins une vingtaine d’années.

Un des aspects importants : l’entreprise sera bientôt en audition pour obtenir sa certification Écologo, une certification qui garantit un désir permanent de l’entreprise de bien faire du côté environnemental. L’entreprise préconisera également les compagnies qui détiennent une telle certification pour leur partenariat avec les sous-contractants. Un autre aspect qui est mis de l’avant est que le lithium qui sera produit au Québec sera plus écologique puisqu’il ne parcourra pas la moitié de la planète avant son arrivée à l’usine de transformation.