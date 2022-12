Le nouveau ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, a eu ses seconds contacts dans le cadre de ses fonctions avec des protagonistes de la région les 21 et 22 novembre.

Également ministre du travail et responsable de la région de la Mauricie, le député de Trois-Rivières a principalement rencontré des élus de la région œuvrant au sein de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) et du Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ), ainsi que des administrateurs de ces deux organisations. Le député Denis Lamothe, son adjoint parlementaire, participait également aux rencontres.

Ces rencontres, comme celle d’octobre dernier, ont eu lieu sur le mode virtuel puisque la météo a empêché le ministre de se rendre en avion à Chibougamau comme il était prévu ce qui aurait été sa première visite sur le terrain en tant que ministre responsable de la région.

« Je prends ça à cœur. Je planifie une autre rencontre dans les meilleurs délais », assure le ministre Boulet, qui lorgne le début 2023 pour une présence dans la région. Il assure avoir constaté beaucoup de dynamisme, de volonté et d’ambition dans la région.

Dossiers abordés

Plusieurs éléments sensibles ont été abordés lors ces rencontres préliminaires: hydroélectricité, foresterie, mines, navettage, disponibilité du logement, attraction et rétention de main-d’œuvre notamment. L’enjeu de la démographie a été présenté comme étant prioritaire.

Plus tôt cette année, l’ARBJ s’était indignée au Conseil du trésor que la région soit exclue du plan gouvernemental de régionalisation des emplois de l’administration publique. Monsieur Boulet affirme que la « répartition plus équitable des ressources humaines et des services offerts par les différents ministères » et la qualité des services sociaux et de santé ont aussi été mis sur la table.

« Je suis sensible à ça, je suis aussi quelqu’un de région, je viens de la Mauricie, assure le ministre du travail. Notre gouvernement se préoccupe beaucoup de la vitalité des régions et de l’occupation du territoire. Je veux participer à la sensibilisation du gouvernement et de mes collègues. Tout ça doit se faire de manière très collégiale. »

Progresser

Le nouveau ministre responsable de la région dit avoir demandé à son équipe de faire un tableau des priorités régionales pour monter un plan d’action et un échéancier et prévoir des rencontres futures. « Je ne veux pas qu’on fasse une rencontre de prise de connaissance et qu’ensuite il se passe six mois sans qu’on ne fasse rien. Le suivi est super important. Il faut de la régularité même si on ne peut pas donner de garantie de résultats. »

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, se dit « très enchanté » de la rencontre. « J’avais raté la première, affirme-il. Je pense qu’on va être en voiture. Il va nous aider. Même s’il n’est pas de notre région, il va venir dans notre région. Je suis très optimiste. »

« Il semble avoir une vision semblable à la nôtre, apprécie la mairesse de Chapais, Isabelle Lessard. Le Nord-du-Québec va être plus représenté [qu’auparavant]. »

La mairesse de Chibougamau et présidente du GREIBJ, Manon Cyr, qualifie la rencontre de « constructive ».

L’ancien ministre responsable de la région était Pierre Dufour, qui s’occupait aussi de l’Abitibi.