Sécuritaire l’application Alerte COVID ?

Elle a fait débat et continue de susciter des réactions. Est-elle efficace ? Est-elle sécuritaire ? Doit-on la télécharger ? Voilà autant de questions qui se posent en lien avec l’application Alerte COVID du gouvernement fédéral. À l’instar de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Manitoba, le Québec a décidé d’adhérer à l’application fédérale de notification de contact Alerte COVID. Les Québécois et les Québécoises de partout en province peuvent l’utiliser depuis le 5 octobre dernier.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de quatre millions de Canadiens et de Canadiennes ont téléchargé l’application.

L’application Alerte COVID est l’un des outils qui doit permettre de briser le cycle d’infection. La technologie informe les personnes en cas d’exposition potentielle avant même que des symptômes apparaissent.

Concrètement, une fois téléchargée, l’application envoie une notification à l’utilisateur si ce dernier a été en contact avec une personne qui a reçu un diagnostic positif de COVID-19. Fait à noter, afin d’être efficace, la personne qui a reçu un diagnostic positif à la Covid-19 doit entrer dans l’application une clé à usage unique fournie par la santé publique. À ce jour, 1 083 clés à usage unique ont été utilisées.

L’application renseigne également l’utilisateur sur ce qu’il doit faire après avoir reçu la notification d’exposition.

Est-ce sécuritaire ?

Sur sa page Facebook, La Sentinelle a récemment demandé à ses lecteurs ce qu’ils pensaient de l’application. Indécision et fermeture à l’idée de télécharger la technologie dominent les commentaires reçus.

Certes, plusieurs idées circulent en lien avec l’application. Mais qu’en est-il réellement ?

Le commentaire de Louis Couture a éveillé l’intérêt de La Sentinelle.

Louis Couture est originaire de Chibougamau. Il est actuellement étudiant en génie logiciel à l’Université Laval à Québec. À terme, il souhaite devenir ingénieur en génie logiciel.

Joint par La Sentinelle, Monsieur Couture est clair : l’application est sécuritaire. Elle ne permet pas de suivre la trace des individus qui la téléchargent.

« L’application génère des messages chiffrés. Ce sont des espèces de combinaisons de lettres et de chiffres qui ne veulent rien dire de particulier. Ces codes chiffrés sont générés toutes les cinq minutes environ. Lorsque deux personnes qui ont téléchargé l’application ont un contact, leur code chiffré respectif va entrer dans le téléphone de l’autre personne », explique Louis Couture, étudiant en génie logiciel à l’Université Laval à Québec et originaire de Chibougamau.

L’ingénieur en devenir ajoute que l’application n’utilise pas la localisation et ne peut pas servir à traquer ses utilisateurs. C’est plutôt grâce au Bluetooth que les appareils communiquent entre eux. Selon lui, le fait que la technologie utilise des codes anonymes pour représenter un contact entre deux personnes rend le traçage des allées et venues des individus impossible.

D’ailleurs, sur son site Web, le Gouvernement du Québec est on ne peut plus clair. L’application « n’utilise pas le GPS de votre appareil et ne peut en aucun cas connaitre votre emplacement ou toute autre coordonnée personnelle. », peut-on y lire.

Qui plus est, « elle n’accède pas à vos données personnelles ni à des informations relatives à votre santé, ne les recueille pas et ne les archive pas. »

Louis Couture a lui-même téléchargé l’application et estime que tout le monde devrait la télécharger afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Disponible dans l’App Store et Google Play, l’application Alerte COVID est gratuite et facultative.