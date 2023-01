Serge Audet toujours à la présidence

Pour une troisième année consécutive, Serge Auget sera président de la 56e édition du Festival Folifrets Baie-James qui se déroulera du 23 février au 4 mars prochain. Le grand thème de cette année : L’évolution d’une passion.

La semaine dernière, la population pouvait admirer 2 belles pages dans le journal La Sentinelle soulignant les principales activités de cette 56e édition. Le président Serge Audet a précisé qu’il était très fier de cette présentation qui démontrait déjà qu’un grand travail avait été accompli par les bénévoles en charge de cette présentation. « Je pense que, comparativement à l’an passé, nous avons amélioré beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Nous sommes à l’écoute de la population et, comme toujours, nous avons grandement besoin de bénévoles pour poursuivre cette aventure. »

Crosscountry

Dès le 25 février, ce sera le fameux crosscountry qui a toujours été la principale marque de commerce du Festival Folifrets. Un domaine que connait très bien le président Serge Audet. « Avec la tempête de Noël, nous avons travaillé très fort pour rendre la piste accessible aux coureurs. Cette année parmi les améliorations pour ce crosscountry, il y aura des dossards de différentes couleurs pour les catégories. Les spectateurs pourront mieux suivre les participants sur la piste et ce sera définitivement plus facile pour nous aussi. À noter que, dès 10 heures, les départs se feront par intervalle sur la piste du Club MX. Les professionnels seront les premiers à prendre le départ suivis des semi-pros, de la catégorie participation et les dames en dernier. » Un autre changement : la remise des prix et bourses se fera dans la grande salle du Club de golf de Chibougamau. L’inscription se fera aussi à cet endroit.

Randonnée du président

La fin de semaine suivante, soit le 4 mars, la fameuse Randonnée du président prendra le départ elle aussi dès 10 heures le matin sur la 3e Rue. Serge Audet souligne : « Le trajet sera sensiblement le même que celui de l’année dernière, mais avec certaines améliorations. Il y aura de l’animation sur la 3e Rue et des spectacles. Ceux qui ne prennent pas le départ pourront définitivement s’amuser avec leurs enfants. »

Loto-Rallye

Comme principale levée de fonds, les gens sont invités à se procurer des billets de Loto-Rallye alors que 2 000 billets seront disponibles. Le tirage se fera le 4 mars et il sera présenté en direct sur le site du Festival Folifrets. Un excellent moyen d’encourager les nombreux bénévoles qui veillent à la poursuite du Festival Folifrets.