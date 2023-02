Shawn Jobin en tournée dans le Nord-du-Québec

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire l’auteur-compositeur-interprète Shawn Jobin qui est également un rappeur et un réalisateur bien connu visitera quelques municipalités du Nord-du-Québec.

Organisé par le Groupe Neurones, on pourra assister à ses ateliers du 7 au 10 février 2023.

Aux prises pendant des années avec la dépression et l’anxiété, c’est par la musique que Shawn a souhaité en parler dans son précédent album : Éléphant. Il propose donc aujourd’hui aux jeunes de participer à des ateliers d’échange et d’écriture rap pour libérer la parole et apporter quelques conseils à la lumière de son vécu.

« Dans mes ateliers, je traiterai de la rétention, de la persévérance scolaire, de la santé mentale et de la façon de gérer son anxiété par l’entremise d’ateliers sur l’écriture, le rap et la chanson », explique l’artiste. « Je vais également proposer des ateliers de « beatmaking » et d’échantillonnage à l’aide d’un ordinateur. Ce sera pour les participants l’occasion de voir la façon dont on procède pour créer de la musique à partir d’équipements électroniques », ajoute-t-il.

Performer avec Shawn

Chaque atelier d’une durée de 60 à 90 minutes permettra aux participants de rencontrer celui qui est natif du Québec et qui poursuit sa carrière depuis 15 ans en Saskatchewan.

Les participants apprendront des techniques pour stimuler leur expression et créativité tout en se familiarisant avec les bases de l’écriture et la performance d’un texte rap. Ils pourront préparer leur texte en groupe et auront la possibilité de performer, à la fin, sur des compositions de Shawn. « Ce sera pour eux l’occasion de découvrir ma musique qui fait partie de mon univers. J’ai passé les dernières années à m’impliquer pour la survie du français dans le Canada. J’ai développé ma carrière musicale dans les communautés hors Québec. »

L’artiste âgé de 30 ans a publié, en 2021, Distance, le second LP de l’artiste francophone, après Éléphant en 2017.

ATELIERS DE SHAWN JOBIN

• 7 février – Matagami;

• 8 février – Val-Paradis, Villebois et Beaucanton;

• 9 février – Chibougamau;

• 10 février – Chibougamau