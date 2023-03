Simon Jean participe à un camp de Muay-Thaï en Thaïlande

Pendant un mois, Simon Jean, qui pratique la boxe depuis 17 ans à Chibougamau a participé à un camp de Muay-Thaï à Phuket en Thaïlande. Six jours sur sept, du 5 janvier au 5 février, il vivait et mangeait sur le site du gym au centre d’entrainement thaïlandais d’arts martiaux mixtes et de Muay Thaï.

Il a réalisé un rêve qu’il préparait depuis quelques années. « En 2019, je me suis lié d’amitié avec une personne qui avait vécu cette expérience. Je suis tombé en amour avec le projet de me rendre en Thaïlande. J’ai amassé l’argent nécessaire et finalement je me suis envolé, au début de janvier, vers la Thaïlande. C’était la première fois que je prenais l’avion », raconte celui qui pratique la boxe au Club de boxe de Chibougamau.

« Je m’y suis rendu pour m’entrainer sur plusieurs types d’arts martiaux. Le camp d’entraînement était vraiment incroyable. Nous pouvions compter sur une équipe d’entraîneurs expérimentés. »

Athlètes professionnels

« Une grosse journée d’entrainement dure cinq heures. Le camp attire des athlètes qui proviennent du milieu professionnel de partout dans le monde. Ils viennent y chercher l’expérience et la préparation dont ils ont besoin pour se préparer à leur combat. Sinon, des cours sont offerts aux gens qui s’inscrivent pour se remettre en forme. »

Le Muay-Thaï, boxe thaïlandaise ou encore boxe thaïe, est un art martial et un sport de combat, classé en Occident parmi les boxes pieds-poings. On le surnomme « l’art des huit membres » en référence aux huit parties utilisées des bras et des jambes.

« Pour ma part, je désirais améliorer mes connaissances dans différents arts martiaux et développer mon style de combat autre que celui de la boxe. Ça m’a également permis de me remettre en forme. »

Il caresse un autre projet

« Moi et Antoine Lipo, un boxeur qui s’entraine avec nous au club, aimerions dans un futur proche offrir en partenariat avec le club de boxe de Chibougamau différents arts martiaux tel que le kickboxing Muay Thaï », conclut-il.