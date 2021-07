Stéphane Hudon veut être à l’écoute des citoyens

Stéphane Hudon a failli être candidat aux élections municipales de 2017, mais il a préféré poursuivre sa réflexion. Aujourd’hui, il se dit prêt à être candidat et, comme il est le troisième d’une famille de quatre enfants, c’est au siège numéro 3 qu’il se présente.

Au cours des quatre dernières années, Stéphane Hudon a mûri son désir de devenir conseiller municipal alors qu’il travaille dans le domaine communautaire et qu’il a toujours été à l’écoute de la population. Pour lui, il n’est pas question de réinventer la roue, mais tout simplement de poursuivre le travail qui a été commencé. « Nous avons la chance d’avoir une ville magnifique et j’aimerais faire découvrir cette chance à des personnes de l’extérieur qui pourraient venir s’établir à Chibougamau. Je trouve qu’il y a du beau travail de fait en ce sens et il faut le poursuivre dans le futur. C’est pourquoi je veux être là et collaborer à l’avenir de ma ville. »

Des rencontres

Au cours de l’été, le candidat au siège numéro 3 s’est donné comme mission de rencontrer et d’écouter les gens pour connaitre leur opinion. « Je vais profiter de l’été pour multiplier les rencontres et donner la chance à la population de me dire ce qu’elle veut pour ses enfants. J’ai lu la semaine dernière le texte de Franko Bolduc et je suis d’accord avec lui sur la nécessité d’une salle communautaire et salle de spectacle. Je pense que c’est un projet intéressant qui mérite d’être poursuivi. »

Le monde communautaire

Stéphane Hudon ne se cache pas pour souligner l’importance du travail des organismes communautaires dans notre communauté, alors qu’il œuvre dans ce milieu. « Le communautaire et Chibougamau vont de pair. La pandémie nous a démontré la grande nécessité de nos organismes communautaires qui ont aidé et aident encore beaucoup de gens face à cette pandémie. Il est évident que je serai à leur écoute. »

Ne soyez pas surpris si, au cours de l’été, vous rencontrez un individu qui vous demande votre opinion sur le présent et comment vous voyez l’avenir de Chibougamau pour vos enfants. Stéphane Hudon s’est donné comme priorité ces rencontres, car il veut être le porte-parole des citoyens.