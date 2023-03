Stéphanie Houde devient directrice du développement économique

Depuis le début du mois de février, la Ville de Chapais a une nouvelle directrice du développement économique. Stéphanie Houde vient à peine d’être nommée dans ses nouvelles fonctions, mais elle a déjà la tête pleine d’idées pour sa communauté et sa ville. Mme Houde, qui était déjà à l’emploi de la Corporation de développement économique de Chapais (CDC) depuis un certain temps, ne changera pas complètement de fonction. Elle continuera à s’occuper des partenariats, du développement des affaires, en fait, de tout ce qui touche le développement économique, mais elle aura l’occasion de piloter certains autres dossiers.

Plusieurs dossiers sont déjà dans les cartons de la CDC et de la Ville de Chapais. On pense à l’économie circulaire, un dossier qui était déjà sous la responsabilité de Mme Houde. « Dans ce dossier, nous attendons les résultats d’une étude de cout de matière. Ils devraient arriver d’ici la fin du premier trimestre. À la suite des résultats, il va y avoir des actions à poser pour augmenter la circularité à Chapais », dit-elle. Bien entendu, le développement minier fait partie des sujets chauds avec la minière QC Cooper and Gold qui est de plus en plus active dans la ville de Chapais.

QC Cooper & Gold

La CDC est en relation étroite avec la minière et leur gestionnaire du projet. « Nous avons encore beaucoup d’actions à faire avant l’arrivée d’une mine. Il faut s’assurer de la maximisation des retombés économiques, mais aussi que le projet obtienne son l’acceptabilité sociale », précise-t-elle. Il va y avoir des enjeux importants particulièrement quand on parle d’un projet minier situé à proximité d’une ville. « Il faut vraiment travailler en collaboration autant avec la minière que les citoyens. Pour l’instant, les commentaires semblent assez positifs », remarque Stéphanie Houde. Déjà, économiquement parlant, il y a des retombées positives. Selon elle, Qc Copper & Gold a déjà un impact dans le milieu. Ils font beaucoup d’achats locaux et de commandites. Il y a beaucoup de minières sur le territoire, mais c’est eux qui sont les plus actifs, c’est certain », indique-t-elle.

Mme Houde sait aussi qu’il y a des citoyens qui ont des inquiétudes avec l’arrivée d’une mine à ciel ouvert quasi dans leur cour. Quel sera l’impact sur le milieu de vie? La poussière, le bruit et les secousses dues aux explosions?… « Le but, c’est que tout le monde sorte gagnant de la situation. Mais la compagnie fait son travail et présente des séances d’information tous les 6 mois pour parler de l’avancée du projet », affirme la directrice. Même si la Ville de Chapais a des discussions régulières avec la compagnie, elle fera aussi partie du comité de suivi en compagnie de la minière, de la communauté d’Oujé-Bougoumou et de Waswanipi. Une première rencontre devrait avoir lieu prochainement.

Nouveau Plan stratégie

Le Plan stratégique 2013-2023 de la Ville est maintenant terminé. Mme Houde avec l’équipe responsable aura aussi à se pencher sur le prochain plan. « Nous sommes déjà à analyser ce que sera le prochain plan stratégique de la municipalité. C’est ce qui guide nos actions », précise-t-elle. Elle est consciente que ce nouveau plan ne sera peut-être pas aussi audacieux que le dernier qui avait quand même une vision à long terme de 10 ans. Ce n’est pas tous les objectifs du dernier plan qui ont été atteints cependant, mais plusieurs l’ont été selon elle. « C’était bénéfique pour la ville, pour les citoyens », lance-t-elle. Elle est persuadée que les objectifs que la Ville voulait atteindre ont guidé les actions. Le tout a permis de démontrer le leadership de la communauté.

Les prochains objectifs, selon Mme Houde, devront toutefois être estimés sur une moins longue période. Elle pense à trois ou cinq ans. Certains objectifs qui ont été réalisés tôt au début du plan, soit par exemple en 2013, sont maintenant à revoir. L’objectif a été atteint certes, mais dans le temps et les besoins ont changé. Mme Houde veut rassurer la population. Les citoyens seront consultés très bientôt sur le prochain plan stratégique. « Les gens vont pouvoir se prononcer pour faire part de leur vision du développement de la Ville. Ils auront leurs mots à dire, ça c’est certain. »

Selon ce que pense Mme Houde, le nouveau Plan stratégique pourrait être présenté vers la fin de 2023 ou au début de 2024.