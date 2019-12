Stupéfiants : Perquisitions et arrestations à Chibougamau

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de Chibougamau-Chapais ont perquisitionné ce matin un appartement de la 5e Rue à Chibougamau. Un homme de 43 ans et une femme de 35 ans ont été arrêtés.

L’homme de 43 ans, Robin Mianscum, a comparu cet après-midi au palais de justice de Chibougamau sous des accusations de trafic et possession de stupéfiants. Des accusations en lien avec des armes à feu ont aussi été déposées. Quant à la dame, elle a été remise en liberté sous promesse de comparaitre. Des accusations similaires pourraient être déposées contre elle.

Les policiers ont saisi près de 5 kilogrammes de cannabis illicite, plus de 45 gr de cocaïne, près d’un 250 grammes de possible Chrystal-Meth, des armes à feu et tout le matériel nécessaire au trafic de stupéfiant.

Cette enquête a progressé notamment grâce à des informations reçues du public.

Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme ACCES-Cannabis, qui a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faites à la SQDC.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.